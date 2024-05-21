Потери энергии при новом методе производства водорода минимальны, что также существенно снижает затраты.

Проблема производства водорода посредством электролиза, то есть расщепления воды с использованием электрической энергии, заключается в потере энергии. Значительное количество энергии теряется еще до того, как сам водород можно будет использовать в качестве источника энергии.



Используя относительно новый метод, стартап из Австралии хочет реализовать высокоэффективное производство водорода в промышленных масштабах. Потери энергии должны быть минимальными.

Несколько дней назад Hysata получила инвестиции в размере 111 миллионов долларов для расширения своих производственных мощностей.

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Потери энергии при производстве водорода обычно составляют от 20 до 30 процентов. Для производства одного килограмма водорода требуется примерно 52,5 кВтч, который содержит 39,4 кВтч энергии. С помощью своего метода Hysata показала, что для производства одного килограмма водорода им нужно всего 41,5 кВтч энергии. Это соответствует эффективности 95%, которая также должна быть гарантирована при промышленном электролизе.

Электролизная ячейка от Hysata. Фото: Hysata В лабораторных условиях Hysata достигла даже 98% эффективности. Высокоэффективный подход был разработан в Университете Вуллонгонга в Австралии. Результаты исследования были опубликованы в специализированном издании Nature.

Как объясняет стартап, Hysata использует электролизеры с капиллярной подачей, которые значительно дешевле по сравнению с традиционными структурами. Весь процесс также менее сложен, поскольку требуется меньше насосов. Электролизная ячейка с капиллярной подачей гарантирует, что во время процесса образуется меньше пузырьков, поэтому электролиз более эффективен.

Фото: Hysata При капиллярном электролизе вода непрерывно всасывается со дна ячейки за счет капиллярного эффекта. Вода подается к электродам через чрезвычайно тонкие трубки, поэтому двум электродам больше не нужно находиться непосредственно в воде.

Еще одним преимуществом является то, что два газа – водород и кислород – могут легко удаляться капиллярным методом. Если бы электроды находились в воде, на них образовывались пузырьки газа, что затрудняло бы доступ к электродам. Это не относится к подходу Hysata. Технология ученых повышает эффективность и снижает затраты.