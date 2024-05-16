Cylib надеется на внедрение новой технологии в Германии.

Молодая компания по переработке аккумуляторов Cylib из Ахена считается одной из самых многообещающих в сфере глубоких технологий (продвигающие продукты и сервисы, основанные на инновациях) в Германии. В раунде финансирования серии A Cylib смогла обеспечить крупнейшие на сегодняшний день инвестиции для европейской компании в этом секторе. Об этом сообщила в среду, 15 мая, компания Cylib, основанная чуть менее двух лет назад.

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Группа инвесторов, в которую входят подразделения венчурного капитала Bosch и Porsche, вложила в общей сложности 55 миллионов евро. Cylib будет использовать это увеличение финансирования, чтобы вывести процесс переработки литий-ионных аккумуляторов на промышленный уровень.

Стартап, основанный Гидеоном и Лилиан Швич и Полом Сабарни, разработал метод улучшения восстановления сырья из батарей. Их процесс направлен на переработку не только использованных аккумуляторов, но и производственных отходов производителей аккумуляторов. Используя эффективный процесс, позволяющий использовать меньше энергии и химикатов, чем традиционные методы, Cylib может восстановить более 90% элементов, содержащихся в батарее.

Аккумуляторные батареи старых электромобилей содержат металлы и редкоземельные элементы стоимостью в несколько тысяч евро, которые трудно достать на мировом рынке.

Немецкий стартап — новый игрок на развивающемся технологическом рынке страны. Почти восемь лет интенсивных исследований инженера по материалам Лилиан Швич в RWTH (Рейнско-Вестфальский технический университет г. Ахен) легли в основу разработки технологии Cylib.

Cylib уже добилась большого прогресса с момента своего основания почти два года назад. Благодаря первоначальному увеличению инвестиций в размере 12 миллионов евро, полученному в результате предыдущего раунда финансирования, Cylib смогла запустить пилотную установку прошлой осенью. Дополнительные средства от раунда финансирования серии А будут использоваться для масштабирования процесса переработки до промышленных масштабов и дальнейшего расширения существующей команды из 60 человек.

Технология Cylib не только обещает экологически чистое решение, но и обеспечивает поставку сырья, возвращая ценные материалы из аккумуляторов электромобилей обратно в работу.