2 мая вокруг Международной космической станции развернется настоящая спецоперация: капсула SpaceX должна переместить стыковочный модуль, чтобы освободить место для корабля Boeing Starliner.

Пристыкованная в настоящее время к МКС капсула SpaceX Dragon должна освободить место для космического корабля Boeing Starliner. В мае он на МКС впервые доставит астронавтов. Для процесса автономной стыковки требуется доступ к передней док-станции модуля Harmony, которая в настоящее время занята капсулой SpaceX.

Выяснилось, почему НАСА вынуждено переместить капсулу SpaceX на МКС. Фото: НАСА

Поэтому манёвр по перемещению космической капсулы Dragon запланирован на четверг, 2 мая. Пунктом назначения капсулы является док того же модуля МКС. По графику НАСА переезд должен занять менее 45 минут.

Согласно пресс-релизу космического агентства США, на борту капсулы для выполнения манёвра будут находиться трое астронавтов и российский космонавт, которые вместе отправились на МКС в капсуле Dragon в составе так называемого «Экипажа-8». «Экипаж-8» отправился на МКС в начале марта и не планирует возвращаться на Землю до осени. Процесс отстыковки начнется в 7:45 утра по восточному времени (14:45 по московскому времени). Новое местоположение должно быть достигнуто в 8:28 утра по восточному времени.

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Операция будет контролироваться наземным управлением НАСА, которое базируется в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) и компанией SpaceX из Хоторна (Калифорния).

Итак, в рамках подготовки к прибытию экипажа Boeing НАСА четыре члена команды переместят космический корабль Dragon в обращенный к космосу порт модуля «Гармония» (англ. Harmony или Node-2) в четверг, 2 мая. Начиная с 7:30 утра по восточному времени, то есть в 14:30 по московскому времени, НАСА будет транслировать процесс в прямом эфире на своих различных каналах, включая бесплатный потоковый сервис Nasa Plus, приложение НАСА и собственный канал НАСА на YouTube.

Какой бы впечатляющей ни была такая операция в космосе, в целом эта миссия не является чем-то необычным. По данным НАСА, это уже четвертое перемещение космической капсулы Dragon после того, как Crew-1, Crew-2 и Crew-6 также пришлось освободить место для других космических кораблей.

Это первый пилотируемый полет на МКС капсулы Boeing Starliner, в результате которого на борт космической станции будут доставлены астронавты НАСА Суни Уильямс и Бутч Уилмор. Этот полет на самом деле должен был состояться уже давно, но в конечном итоге конкурент SpaceX Boeing столкнулся с некоторыми проблемами со своим Starliner и, как следствие, случились многочисленные задержки.