Поколение Z — родившиеся примерно с 1997 по 2012 год люди — все чаще заменяет свои смартфоны на функциональные телефоны. На это есть несколько причин.

Телефон-раскладушка, созданный по заказу пивоваренной компании Heineken и североамериканской розничной торговой сети Bodega, может только совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и фотографировать с помощью 0,3-мегапиксельной камеры. Они были представлены в апреле и уже пользуются огромным спросом. На это есть несколько причин.

Популярность функциональных телефонов растет. Изображение из открытых источников

Boring Phone — лишь один из числа функциональных телефонов, которые особенно популярны среди поколения Z (так называемых зумеров).



«Boring Phone — это часть нового бума простых телефонов, основанного на недоверии поколения Z к технологиям сбора данных», — пишет Guardian, которая изучила этот феномен более подробно.

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Рост интереса к таким устройствам действительно начался в прошлом году в США и, по иронии судьбы, был вызван постами в Tiktok под хэштегом #bringbackflipphones.

HMD Global, которая стояла за перезапуском Nokia, к апрелю 2023 года удвоила продажи раскладушек. Производитель Punkt, который предпочитает называть их функциональными телефонами или минималистскими телефонами, также добился значительного увеличения продаж.

Джо Берч, аналитик исследовательской компании Mintel, утверждает, что зумеры меняют свое поведение в отношении смартфонов. Например, трое из пяти респондентов этого поколения заявляют, что хотели бы быть менее связанными с цифровым миром.

По данным исследовательской компании GWI, поколение Z, которое также оказывает серьезное влияние на рынок труда, — единственное поколение, чье время проведения в социальных сетях сократилось с 2021 года.

Технологические аналитики из Portulans Institute приходят к выводу, что поколение Z также больше озабочено защитой данных в интернете. Многие молодые люди больше не будут рассматривать интернет как просто виртуальное место свободы и развлечений. Они рассматривают его как инструмент наблюдения для компаний и правительств.

Анализ показателей продаж также показывает, что основные производители смартфонов, такие как Apple и Samsung, пока остаются в лидерах. По словам Джо Берча, 9 из 10 используемых сегодня телефонов — это смартфоны. Функциональные телефоны остаются нишевой категорией мобильных устройств.