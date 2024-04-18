Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Дубае прошли сильные дожди: ученые сомневаются, что причиной является засев облаков
На протяжении десятилетий в Объединенных Арабских Эмиратах предпринимались попытки увеличить количество осадков техническими методами.

реклама

В Дубае 16 апреля выпало больше дождя, чем за весь год. Многие задаются вопросом, мог ли так называемый засев облаков — введение в облака реагентов — быть причиной выпадения осадков. В Объединенных Арабских Эмиратах регулярно в облака вводятся химические вещества, вызывающие дождь.
В Дубае прошли сильные дожди. Фото: APA
Засев облаков практикуется в Эмиратах с 2002 года для решения проблемы нехватки воды.


«Засев облаков — это получение искусственных осадков из облаков, которые в противном случае дали бы мало осадков. Самолеты подлетают к краю грозовой тучи и распыляют химикаты», — объясняет исследователь климата Георг Пистотник.

реклама

По его словам, маленькие капли воды в облаках медленно трансформируются в более крупные. В какой-то момент они становятся тяжелее и падают на землю в виде снежинок, капель дождя или града. Это происходит быстрее с так называемыми замораживающими элементами — они обладают очень сильным водопритягивающим эффектом. Это могут быть частицы пыли или молекулы соли, существующие вблизи моря. 

В Эмиратах для засева облаков в основном используют поваренную соль. В других странах для этой цели в основном используется йодид серебра. Внесенные частицы образуют в облаке своеобразный каркас, на котором возникают капли, а затем падают на землю. При защите от града предполагается, что образуется мокрый снег, который выпадет на землю, прежде чем превратится в большие градины.

Когда случались наводнения, ходили слухи, что виной тому может быть засев облаков. Во время штормов в Австралии в 2022 году или в Турции в прошлом году некоторые пользователи социальных сетей возлагали вину за стихийные бедствия на искусственное вмешательство в погоду.

Распространенная теория заговора заключается в том, что правительства намеренно манипулируют погодой, чтобы навредить своему народу. В связи с наводнениями в Эмиратах теперь снова возникают предположения о том, может ли быть виновато вмешательство человека в природу.

Однако в случае с нынешними наводнениями в Эмиратах неясно, имел ли место засев облаков. Во вторник, 16 апреля, метеоролог из Института метеорологии в Дубае Ахмед Хабиб сообщил Bloomberg, что с понедельника было совершено семь таких миссий по засеву облаков.

Позже за этим последовало опровержение со стороны заместителя директора государственной метеорологической организации Омара Аль-Язиди. Он сообщил новостному каналу CNBC, что, вопреки предыдущим заявлениям, никаких подобных операций не проводилось. 

В принципе, не следует переоценивать последствия засева облаков, подчеркивает Пистотник. С научной точки зрения эффект этого метода весьма спорен. Большинство исследований показывают, что этот эффект приносит максимум несколько процентов дополнительных осадков в течение года.

Крайне маловероятно, что такие операции могли повлиять на проливные дожди в ОАЭ. Эксперт по геоинженерии Блаж Гаспарини из Венского университета сказал: «Я по-прежнему очень скептически отношусь к утверждению, что засев может увеличить количество осадков».

В Объединенных Арабских Эмиратах, как и во многих субтропических странах, предпринимаются попытки решить проблему засухи. Исследования говорят об увеличении количества осадков от 10% до 30%, но сомнительно насколько надежны эти исследования. Возможно «за этим стоит пропаганда», говорит Пистотник.

Однако вмешательство могло бы – по крайней мере теоретически – спровоцировать наводнение. 


«С нашими нынешними знаниями невероятно сложно это выяснить», — заключает Пистотник. 

#технологии #климат #дубаи #осадки
+
Написать комментарий (0)
Япония возобновляет работу крупнейшей в мире атомной электростанции
Google может вложить $100 млрд в искусственный интеллект
Водородный гоночный автомобиль намерен установить рекорд скорости
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
10
Разработчики украинского дрона RAM X пообещали, что он поражает бронетехнику на дистанции до 100 км
5
В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем
4
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
1
Смартфоны Xiaomi Mi 11 начали получать обновление HyperOS
1
Для ВС США на Ближнем Востоке в срочном порядке доставляются ракетные системы с лазерным наведением
+
Новый алгоритм зарядки может удвоить срок службы литий-ионных аккумуляторов
3
Т-72 "Царь-мангал" сравнили со сверхтяжелым танком Менделеева
1
Россия объявила о полете новой баллистической ракеты на базе «Тополь-М»
+
Приложение камеры для смартфонов Xiaomi с HyperOS было обновлено
2
Крупные производители микрочипов приостановили закупки оборудования у ASML Holding NV
5
В России возобновят добычу на единственном в мире месторождении малинового кварцита
1
Китай добился успеха в создании сверхтихой силовой установки для подводных лодок
+
Танк ВС РФ с обвесом "Царь-мангал" успешно действует в районе Красногоровки
4
Tesla предложила повторно одобрить выплату вознаграждения Маску в размере $56 млрд
+
YouTube перестал показывать видео с включенным блокировщиком рекламы
3
Флагманские смартфоны 2025 года будут чаще получать аккумуляторы емкостью от 5500 мАч
1
Смартфонам с чипами Snapdragon 8 Gen 4 могут потребоваться аккумуляторы большей емкости
3
Microsoft прекращает поддержку Office 2016 и 2019 в октябре следующего года
+
OnePlus представила умные часы OnePlus Watch 2 Exclusive Style
+

Популярные статьи

В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
8
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
114
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
15
V-Rally 4 - жалкое подобие серии DIRT (субъективный обзор игры)
+
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
181
Эксперты по БПЛА из РФ назвали главные недостатки "Укроланцета" RAM X и пообещали достойный ответ
2
Стараясь избежать высоких таможенных пошлин, китайские компании массово строят автозаводы в Европе
+
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7600 – почему покупка процессора Intel не имеет никакого смысла в 2024г
20
Обзор игры The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay – хроники Вина Дизеля
9
Удар Ирана по Израилю разрушил "многие" надежды ФРС США
6

Сейчас обсуждают

beltar
19:10
В многопотоках - это сказывается отлично, т. к. масса ядер даже на меньшей частоте - это большое подспорье. Ты даже не понял зачем это сделано. А сделано это потому что засунуть ядра можно, но сложно ...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
19:10
просто он и есть сумашедший городской
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Скиталец
19:07
Смотрю короче 150 лайков нету, ну значит просто позавидуйте моей курточки за 4к рублей.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
beltar
19:07
8 Ядер - это Intel i7. Матчасть учи.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
beltar
19:05
А сторонникам Intel не нужно никому ничего доказывать, весь мир на Intel сидит.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Евг
19:04
Зачем ты купил устаревший оверпрайс?
Тест термопрокладок в майнинге - какие термопрокладки лучше в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
19:04
Ну не шмогли голубки в эти калориферы более 8 ядер быстрых воткнуть -там жор и так под полкиловата,они и отвалили говноядер с лопаты,нефанаты хавают и причмокивают -то новые технологии говорят они
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
inchaos75
19:04
Про GELID GP Ultimate могу сказать. Еще 2 года назад менял в своей Palit RTX 3080 Gamerock родные на нее, температура снизилась на 10°, потом карту поменял на 4080, а 3080 отдал племяннику, до сих игр...
Тест термопрокладок в майнинге - какие термопрокладки лучше в 2024 году
ЮРА ОНИЩЕНКО
19:03
Нет, Шеша, пусть это будет тайна, а то многие твой комингуаут не переживут
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Максим Сычев
18:59
Сотка вообще не бывает лишней, просто у всех разные приоритеты...я тоже успел взять 4090 до подорожания и очень этому рад...хотя я не мажор и работаю руками на заводе, но тогда мне показалось это удач...
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем