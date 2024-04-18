На протяжении десятилетий в Объединенных Арабских Эмиратах предпринимались попытки увеличить количество осадков техническими методами.

В Дубае 16 апреля выпало больше дождя, чем за весь год. Многие задаются вопросом, мог ли так называемый засев облаков — введение в облака реагентов — быть причиной выпадения осадков. В Объединенных Арабских Эмиратах регулярно в облака вводятся химические вещества, вызывающие дождь.

В Дубае прошли сильные дожди. Фото: APA

Засев облаков практикуется в Эмиратах с 2002 года для решения проблемы нехватки воды.







«Засев облаков — это получение искусственных осадков из облаков, которые в противном случае дали бы мало осадков. Самолеты подлетают к краю грозовой тучи и распыляют химикаты», — объясняет исследователь климата Георг Пистотник.



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По его словам, маленькие капли воды в облаках медленно трансформируются в более крупные. В какой-то момент они становятся тяжелее и падают на землю в виде снежинок, капель дождя или града. Это происходит быстрее с так называемыми замораживающими элементами — они обладают очень сильным водопритягивающим эффектом. Это могут быть частицы пыли или молекулы соли, существующие вблизи моря.

В Эмиратах для засева облаков в основном используют поваренную соль. В других странах для этой цели в основном используется йодид серебра. Внесенные частицы образуют в облаке своеобразный каркас, на котором возникают капли, а затем падают на землю. При защите от града предполагается, что образуется мокрый снег, который выпадет на землю, прежде чем превратится в большие градины.

Когда случались наводнения, ходили слухи, что виной тому может быть засев облаков. Во время штормов в Австралии в 2022 году или в Турции в прошлом году некоторые пользователи социальных сетей возлагали вину за стихийные бедствия на искусственное вмешательство в погоду.

Распространенная теория заговора заключается в том, что правительства намеренно манипулируют погодой, чтобы навредить своему народу. В связи с наводнениями в Эмиратах теперь снова возникают предположения о том, может ли быть виновато вмешательство человека в природу.

Однако в случае с нынешними наводнениями в Эмиратах неясно, имел ли место засев облаков. Во вторник, 16 апреля, метеоролог из Института метеорологии в Дубае Ахмед Хабиб сообщил Bloomberg, что с понедельника было совершено семь таких миссий по засеву облаков.

Позже за этим последовало опровержение со стороны заместителя директора государственной метеорологической организации Омара Аль-Язиди. Он сообщил новостному каналу CNBC, что, вопреки предыдущим заявлениям, никаких подобных операций не проводилось.

В принципе, не следует переоценивать последствия засева облаков, подчеркивает Пистотник. С научной точки зрения эффект этого метода весьма спорен. Большинство исследований показывают, что этот эффект приносит максимум несколько процентов дополнительных осадков в течение года.

Крайне маловероятно, что такие операции могли повлиять на проливные дожди в ОАЭ. Эксперт по геоинженерии Блаж Гаспарини из Венского университета сказал: «Я по-прежнему очень скептически отношусь к утверждению, что засев может увеличить количество осадков».

В Объединенных Арабских Эмиратах, как и во многих субтропических странах, предпринимаются попытки решить проблему засухи. Исследования говорят об увеличении количества осадков от 10% до 30%, но сомнительно насколько надежны эти исследования. Возможно «за этим стоит пропаганда», говорит Пистотник.

Однако вмешательство могло бы – по крайней мере теоретически – спровоцировать наводнение.



