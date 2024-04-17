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kosmos_news
Россия объявила о полете новой баллистической ракеты на базе «Тополь-М»
Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь-М» является базой для новой конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М».

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В России работают над легкой ракетой-носителем «Старт-1М», полет которой должен состояться в 2026 году, сообщил на днях вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На это обращают ряд СМИ. Система является производной ракеты «Старт-1», созданной на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) — РТ-2ПМ «Тополь-М».
Фото mil.ru.
Информацию, предоставленную Мантуровым, сообщило агентство ТАСС 16 апреля. По словам министра промышленности и торговли, сейчас ведутся работы над легкой ракетой-носителем «Старт-1М», а ее запуск намечен на 2026 год. За разработку системы, созданной на основе ракеты-носителя, отвечает Московский институт теплотехники. Ракета «Старт-1», созданная на основе баллистической ракеты (МБР) РТ-2ПМ «Тополь-М».

В настоящее время неизвестны подробности технических характеристик нового комплекса. По информации российского научного центра, в 2023 году «Старт-1М» сможет доставлять полезную нагрузку массой от 150 до 700 кг на орбиту высотой от 200 до 1500 км. Ракета будет запущена с космодромов Плесецк и Восточный.

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Предшественником «Старта-1М» является «Старт-1» — четырехступенчатая ракета-носитель высотой 22,7 м, диаметром 1,8 м и полной массой (включая твердое топливо) 47 тонн. Система была способна нести около 500 т. кг полезной нагрузки на околоземную орбиту.

В 1993-2006 годах исследователи выполнили в общей сложности 7 полетов с использованием ракеты «Старт-1». В первом успешном полете полезной нагрузкой был экспериментальный российский спутник, а в последующих полетах в космос были доставлены грузы для Израиля, Мексики и даже США.

В последние недели из России поступает много информации относительно планируемых проектов систем запуска.


«Надеюсь, что когда-нибудь на рубеже 2028-2029 годов мы обновим парк ракет-носителей и сможем восстановить свои позиции на мировом рынке пусковых услуг», — заявил глава российского космического агентства «Роскосмос» в одном из интервью. 

Юрий Борисов также сообщил о ведущейся работе над облегченной версией несущей системы, но точных подробностей не озвучил.

#россия #оружие #ракеты #тополь-м
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