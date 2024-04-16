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kosmos_news
Дебаты по поводу добычи биткоинов в Парагвае продолжаются — пока запрета майнинга нет
В начале апреля Сенат Парагвая предложил временный запрет на добычу биткоинов, но сейчас обсуждаются преимущества этой отрасли. Поэтому Сенат приостановил рассмотрение законопроекта о моратории на майнинг.

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В настоящее время, в середине апреля, возобновились дебаты о майнинге BTC в Парагвае. Некоторые сенаторы 3 апреля внесли законопроект, который включает временный запрет на майнинг до тех пор, пока не будут разработаны определенные правила взаимодействия с майнинговыми компаниями. Причиной стали экономические потери, понесенные государственным поставщиком энергии (ANDE) из-за незаконных предприятий, которые, как утверждается, стали причиной многочисленных отключений электроэнергии.Изображение из открытых источников
Вокруг предложенного закона развернулись дебаты, иллюстрирующие некоторые разногласия среди парагвайских законодателей. В ответ на законопроект сенатор Салин Бузаркис подала заявление в поддержку продажи электроэнергии майнинговым компаниям. Резолюция была принята Сенатом 10 апреля. В середине апреля стали известны подробности документа. На это обращают ряд СМИ, в том числе криптовалютный портал forklog.

В резолюции подчеркивается положительное влияние индустрии добычи биткоинов и критикуются некоторые энергетические соглашения с Бразилией. Сообщается, что компании, занимающиеся добычей BTC, будут платить гораздо более высокие цены за электроэнергию, чем соседняя Бразилия.

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В настоящее время 45 иностранных легальных майнинговых компаний платят за электроэнергию от $40 до $52 за мегаватт-час (МВтч) плюс налоги, ежегодно принося в казну Парагвая более $100 млн. По оценкам, выручка вырастет до $125 млн в 2025 году. Это даст поставщику электроэнергии больше возможностей для развития инфраструктуры и позволит снизить тарифы на электроэнергию для частных домохозяйств.

Таким образом, соглашения о покупке электроэнергии с компаниями гораздо более экономически выгодны для Парагвая, чем продажа 2000 МВтч Бразилии по сильно субсидируемым тарифам. Соседняя страна платит лишь четверть стоимости электроэнергии по сравнению с манийнговыми компаниям, то есть десять долларов за МВтч. 

По этой причине члены Сената Парагвая призывают прекратить энергетические соглашения с Бразилией и вместо этого предоставить энергию двадцати майнинговым компаниям, которые ожидают новых контрактов. Естественно, тарифы для таких предприятий должны быть существенно снижены.

Также обсуждается возможное изменение контрактов с компаниями. Подобно соглашениям о реагировании на спрос на электричество в Техасе (США), энергоснабжение компаний может быть ограничено, когда это необходимо – например, в периоды высокого спроса на электроэнергию. В этом случае добыча BTC будет разрешена только в том случае, если спрос на электричество будет низким. Это позволило бы Парагваю поддерживать рост своей экономики, не отказываясь полностью от сотрудничества с майнинговыми компаниями (и соответствующего дохода для страны).

Предложение таких концепций реагирования на спрос могло бы способствовать достижению консенсуса в Сенате Парагвая о том, как регулировать индустрию майнинга. При наличии четких правил для отрасли законопроект о временном запрете добычи цифровых монет больше не действует. Пока неизвестно, какое решение примет в итоге Сенат.


#финансы #майнинг #криптовалюты #биткоин #парагвай
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