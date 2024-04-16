Использование развернутых в Польше систем ПВО для борьбы с целями над Украиной означало бы вступление страны в конфликт — так заявил сайту Defence24.pl бывший инспектор ВВС Томаш Древняк.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба посчитал реалистичным решение, при котором развернутые в Польше системы Patriot будут защищать воздушное пространство над западной Украиной. По его мнению, западные страны могли бы сдать в аренду Украине свои системы ПВО, которые защитили бы не только Украину, но и соседние страны.

Фото: Axel Heimken / dpa / Globallookpress.com

Польский военный эксперт Томаш Древняк отметил, что развертывание систем ПВО было бы технически осуществимо. Однако с политической точки зрения это означало бы участие НАТО в конфликте.

По его словам, следует выделить три аспекта — чисто технический, военный и политический. Чтобы зенитные системы были эффективными, они должны получать предварительную радиолокационную информацию, позволяющую подготовиться к обороне. Это будет означать, что для правильного функционирования ПВО вся украинская система радиолокационной разведки должна быть подключена к системе НАТО или радиолокационные станции Альянса должны быть размещены на территории Украины для обеспечения большей эффективности.

реклама «Конечно, их можно разместить на границе, но тогда эффективность будет гораздо ниже. Я пока не могу представить ситуацию, в которой НАТО защитит Украину. Это будет означать вступление НАТО в конфликт», — сказал Древняк в разговоре с журналистами портала Defence24.pl.

Он отметил, что это еще один вариант сценария, который предполагает создание Западом бесполетной зоны над Украиной. По словам эксперта, размещение систем ПВО вдоль границы особо ничего не изменит. Если бы системы базировались в Польше и других странах, соседних с Украиной, например, в Словакии, Румынии и Болгарии, можно было бы провести линию, вдоль которой они были бы эффективны, но сегодня эти районы не подвергаются атакам.

По сути, в военном отношении это ничего не меняет или меняет очень мало, а политически втягивает Запад в серьезный конфликт. Принятые на данный момент политические решения исключают такой сценарий, добавил Древняк.

Он отметил, что если бы это были украинские системы, ими должны были бы управлять украинские солдаты, а системы должны были бы иметь соответствующую маркировку. Даже если бы они были взяты в аренду, то должны перейти под полный украинский контроль.

Он напомнил, что американские и советские армии во время холодной войны помогали эксплуатировать системы союзникам, обеспечивали техническую безопасность, но никогда не воевали между собой, потому что это автоматически означало бы эскалацию конфликта.

По мнению главы парламентского комитета по обороне Анджея Гжиба, решение, предложенное главой украинского МИД, будет означать вступление в конфликт.

В начале апреля Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы 25 батарей Patriot. Комплекты этого типа Украине передали США и Германия, которые три дня назад заявили о поставке еще одной, четвертой батареи.

Нидерланды также предоставили пусковые установки и ракеты для этой системы. Германия поддержала Украину системами IRIS-T и зенитными самоходными комплексами Gepard, а Франция — системами SAMP/T. Польша передала Украине зенитное вооружение, в том числе системы Newa SC и Osa.