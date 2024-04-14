Во время авиасалона FIDAE 2024 компания Boeing представила обновленную информацию о модернизации патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon.

На 22-й Международном аэрокосмическом салоне Латинской Америки FIDAE, который проходил с 9 по 14 апреля, компания Boeing поделилась подробностями о новых решениях в морском патрульном самолете P-8 Poseidon

Изображение: Boeing

Двухмоторный самолет был разработан на основе конструкции Boeing 737NG и использует фюзеляж 737-800 и крылья 737-900, сохраняя 80% сходства между деталями и компонентами коммерческой и военной версий.

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Первый полет состоялся в апреле 2009 года. Boeing получил заказы на 200 самолетов и к настоящему поставил 167 единиц, при этом ВМС США являются крупнейшим эксплуатантом с парком из 128 самолетов. Канада занимает второе место с 14 самолетами, за ней следуют Индия, Германия, Южная Корея, Австралия, Великобритания, Норвегия и Новая Зеландия. В общей сложности все самолеты в эксплуатации налетали более 600 тысяч часов.

Изображение: BoeingЧто касается тактических систем, то самолет теперь имеет полный набор средств радиоэлектронной борьбы; гидроакустические пусковые установки вместимостью до 129 установок типа А; пять тактических постов операторов; зону отдыха; многорежимный радар, электрооптический датчик с возможностью ISAR и синтезированной апертурой; систему дозаправки в воздухе. Он может нести ракеты AGM-84 Harpoon в четырех отсеках под крылом, а также имеется внутренний отсек для торпед Mk.54.

Изображение: Boeing



Таким образом, самолет может выполнять широкий спектр задач, таких как противокорабельная борьба, наблюдение за территорией и гуманитарная помощь.

Изображение: Boeing



Дальность полета — одно из преимуществ в сочетании со скоростью Poseidon. От исходной базы он имеет дальность действия 1240 морских миль (2300 км) с возможностью пребывания в течение четырех часов в полете над территорией противника. Его крейсерская скорость составляет 815 км/ч.

Благодаря совокупности этих характеристик Р-8 выбрали ряд стран на замену устаревших P-3 Orion. Несмотря на модернизацию Poseidon, которой подвергся четырехмоторный турбовинтовой двигатель у разных эксплуатантов, это старая конструкция. У нее осталась прежняя гидравлическая система.

По словам Boeing, компания заинтересована в диалоге с оборонно-промышленным сектором в странах Латинской Америке для установления партнерских отношений.