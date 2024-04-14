Многие из крупнейших в мире солнечных парков находятся в Индии. Это касается и Хавдинского парка возобновляемой энергетики, который сейчас строится на западе страны. После завершения строительства его мощность составит 30 000 МВт (30 ГВт).

Солнечный парк в Хавде, Индия. Фото: Adani Green Energy Limited (AGEL)

Для сравнения: крупнейший в настоящее время солнечный парк в мире — Бхадла на северо-западе Индии — имеет мощность 2245 МВт. Как сообщает ответственная за проект компания Adani Green Energy Limited (AGEL), первый этап строительства уже завершен. За 12 месяцев было установлено около 2,4 миллиона солнечных панелей. Первая секция мощностью 1000 МВт уже введена в эксплуатацию, сообщает AGEL.

Солнечный парк строится на площади 538 квадратных километров, что в пять раз превышает площадь Парижа (105 км2). Панели должны поддерживаться в чистоте с помощью роботов-уборщиков, при этом для очистки не используется вода в целях экономии ограниченных ресурсов.

Используемые двусторонние солнечные панели могут собирать свет с обеих сторон. Они выравниваются по солнцу с помощью специальных трекеров. Поскольку на объекте скорость ветра достигает 8 м/с, AGEL также хочет установить там ветряную турбину мощностью 5,2 МВт. Ожидается, что строительство всего масштабного энергетического комплекса будет завершено к 2029 году и создаст 15 200 новых рабочих мест.

Ожидается, что при полной мощности новая солнечная ферма обеспечит электроэнергией 16,1 миллиона домохозяйств. Эту энергию можно было бы использовать для снабжения целых стран, таких как Бельгия, Чили или Швейцария, поясняет AGEL. Индия работает над достижением цели получения 40% своей электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году. Это соответствует 500 гигаваттам.





