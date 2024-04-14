Из-за обновления программного обеспечения машины Tesla девушка оказалась запертой на 40 минут в салоне при температуре 46 °C внутри авто.

Брианна Джанель оказалась запертой в своей Tesla на 40 минут во время обновления программного обеспечения электромобиля. Под палящим калифорнийским солнцем ей казалось, что она «жарится, как курица». Об этом инциденте она рассказала в вирусном видео на платформе TikTok, которое увидели миллионы пользователей.

Tesla. Изображение: REUTERS

Tesla предупреждает в инструкции по эксплуатации не открывать окна и двери автомобиля во время обновления. Это может привести к повреждению автомобиля. Об этом система проинформирует водителя еще раз непосредственно перед обновлением.

Одной из причин этого является то, что во время обновления недоступны некоторые функции, необходимые для открытия дверей.

реклама

Водителю не следует находиться в машине во время обновления ПО, особенно если электрокар припаркован под палящим солнцем. Однако было указано, что обновление ПО займет время всего 24 минуты; за это время Джанель хотела совершить несколько важных телефонных звонков. В итоге обновление заняло более 40 минут, в результате чего температура в автомобиле поднялась до более чем 46 °C.

Как некоторые люди отметили в комментариях, Tesla предусмотрела для таких случаев ручное аварийное открывание дверей. Джанель могла бы использовать это решение, если бы ситуация ухудшилась. В более позднем видео она объясняет, что ее опыт следует воспринимать как предупреждение и что во время обновления лучше покинуть салон машины.