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Ученые полагают, что через 5 миллиардов лет Солнце уничтожит нашу звездную систему

Если у Солнца закончится водородное топливо, на планетах наступит апокалипсис. Ученые в очередной раз — теперь в исследовании от 9 апреля — подтвердили конец нашей солнечной системы через 5 млрд лет.
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Исследователи Королевского астрономического общества (MNRAS) дают представление о том, как будет выглядеть наша Солнечная система через 5 миллиардов лет.
Фото: Уорикский университет
«Земля, скорее всего, будет поглощена расширяющимся Солнцем», — объясняет Борис Генсике, соавтор исследования. Но это не точно, добавляет учёный.

Основой для этого предположения являются исследования развития планетных систем. Наше Солнце – звезда-карлик, или желтый карлик. В настоящее время он сжигает водород в своем ядре – это своего рода топливо, благодаря которому Солнце светит. Однако в какой-то момент этот водород закончится.

Затем желтый карлик увеличится примерно в 100 раз по сравнению с первоначальным размером и станет красным гигантом. В конце концов желтый карлик превращается в белого карлика, мертвую звезду.

Это имеет фатальные последствия для планет, спутников и астероидов, проходящих мимо этих белых карликов.


«Огромная гравитация белых карликов разрывает эти маленькие планетарные тела на все более мелкие кусочки», — говорит ведущий исследователь Аморнрат Аунгверойвит. 

Затем кусочки летят по хаотичной траектории. Они сталкиваются и постепенно измельчаются. Чтобы сделать свои выводы, исследователи наблюдали за транзитом небесных тел. Исследователи анализировали такие изменения яркости перед белыми карликами на протяжении более 17 лет. Кроме того, можно было зафиксировать пыль от разрушенных объектов и выявить информацию о материале, из которого они состояли.

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Исследование было опубликовано 9 апреля в «Ежемесячном вестнике Королевского астрономического общества» (Fachmagazin Monthly Notices of the Royal Astronomical Society).

Применительно к Солнечной системе перспективы не очень радужные, по крайней мере, для внутренних планет Меркурия и Венеры. Согласно исследованию, они почти наверняка будут поглощены Солнцем.

Эта судьба, вероятно, коснется и Земли. Впрочем, есть шанс, что наша планета сможет избежать такой участи. Но тогда Земля станет непригодной для жизни. 

Тогда только Марс и четыре газовых гиганта Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун будут вращаться вокруг белого карлика.

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