В миссии Victus Haze один спутник будет отслеживать другой, чтобы определить его возможности.

Космические силы США серьезно готовятся к сценариям угроз в космосе со стороны враждебных держав. Всего несколько месяцев назад космическое подразделение вооруженных сил США в рамках миссии Victus Nox продемонстрировало, что при необходимости спутник можно установить на ракету и отправить на орбиту всего за 27 часов. Теперь объявлена следующая миссия под названием Victus Haze. В рамках миссии будет осуществлена разведка вражеского космического аппарата на орбите.

Ракета Electron компании Rocket Lab в ожидании запуска. Источник изображения: APA

«Если другая страна отправит устройство в космос, и мы не будем точно знать, что это такое, какова его цель, каковы его возможности, тогда мы должны быть готовы отправиться на орбиту и выяснить, что это за штука», — так прокомментировал цель миссии генерал Майкл Гетлейн из Космических сил.

реклама

В частности, американским компаниям True Anomaly и Rocket Lab поручено построить два спутника для практических испытаний в космосе. True Anomaly строит спутник под названием «Шакал» (Jackal), который первым будет запущен в космос. Как только Космические силы отдадут приказ на запуск, за ним последует еще один спутник компании Rocket Lab. Этот запуск планируется осуществить из другого места (в США или Новой Зеландии) на борту ракеты Electron.

Затем «Шакал» полетит к этому второму спутнику и выйдет на орбиту вокруг него, чтобы получить разведданные об аппарате.



«Этот процесс будет напоминать спортивное соревнование», — цитирует Ars Technica слова Эвена Роджерса, генерального директора True Anomaly.

Ожидается, что два спутника будут готовы к испытаниям в рамках миссии Victus Haze к осени 2025 года. В настоящее время идет подготовка к миссии. Ранее True Anomaly уже вывела на орбиту два спутника «Шакал».



