Лопасть ветряной турбины Siemens Gamesa массой 22 тонны и длиной 72 метра треснула и развалилась. «К сожалению, это правда, что одна из наших ветряных турбин потеряла лопасть», — подтвердил представитель норвежского оператора ветряной электростанции Odal. Об этом инциденте 11 апреля сообщило норвежское издание Nettavisen.

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К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. По словам представителя компании, речь идет о турбине Siemens Gamesa 5.0-145, которая принадлежит платформе 4.X испанской дочерней компании Siemens Energy Gamesa.

Компания Gamesa уже много лет борется с проблемами качества в своем бизнесе по производству наземных ветряных турбин. Испанский производитель нанес материнской компании Siemens миллиардные убытки. Siemens Gamesa сначала не прокомментировала случившееся.

Пресс-секретарь заявил, что пока не может ничего сказать о причине инцидента. Поэтому неизвестно, связано ли разрушение лопасти с проблемами, присущими Gamesa.

Ветряная электростанция Odal была закрыта до завершения расследования. В прошлом месяце компания-оператор уже заявила, что 15 из 34 ветряных турбин не работали из-за трещин на лопастях. Эти неисправности связаны с производственной ошибкой.