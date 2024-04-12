Nettavisen: У ветряной турбины сломалась 22-тонная лопасть
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Лопасть ветряной турбины Siemens Gamesa массой 22 тонны и длиной 72 метра треснула и развалилась. «К сожалению, это правда, что одна из наших ветряных турбин потеряла лопасть», — подтвердил представитель норвежского оператора ветряной электростанции Odal. Об этом инциденте 11 апреля сообщило норвежское издание Nettavisen.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. По словам представителя компании, речь идет о турбине Siemens Gamesa 5.0-145, которая принадлежит платформе 4.X испанской дочерней компании Siemens Energy Gamesa.
Компания Gamesa уже много лет борется с проблемами качества в своем бизнесе по производству наземных ветряных турбин. Испанский производитель нанес материнской компании Siemens миллиардные убытки. Siemens Gamesa сначала не прокомментировала случившееся.
Пресс-секретарь заявил, что пока не может ничего сказать о причине инцидента. Поэтому неизвестно, связано ли разрушение лопасти с проблемами, присущими Gamesa.
Ветряная электростанция Odal была закрыта до завершения расследования. В прошлом месяце компания-оператор уже заявила, что 15 из 34 ветряных турбин не работали из-за трещин на лопастях. Эти неисправности связаны с производственной ошибкой.
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