Крупнейшая децентрализованная биржа Uniswap получила от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждение о возможной подаче иска. В сообществе это назвали войной с DeFi (децентрализованные финансы).

«Война против DeFi началась»: так в криптовалютном сообществе отреагировали на новости о подачи иска регулятором США к крупнейшей в настоящее время децентрализованной криптовалютной биржи в мире. На это обращает внимание портал forklog.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) написала Uniswap через так называемое уведомлении Уэллса — Wells notice, — что будет подавать в суд. Токен UNI, по мнению SEC, представляет собой ценную бумагу. Все владельцы токена якобы имеют долю в компании Uniswap. А поскольку IPO или чего-то подобного никогда не было, SEC считает UNI незаконной ценной бумагой. Конечно, создатели децентрализованной биржи (DEX) видят ситуацию совершенно иначе.

Источник изображения: Uniswap Через Uniswap можно торговать сотнями токенов, в том числе многими монетами, которые SEC также может счесть незаконными. Как неоднократно сообщалось, Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже приняла меры против централизованных бирж, таких как Coinbase или Kraken, и вопрос всегда заключался в том, разрешают ли они торговать незарегистрированными и, следовательно, незаконными токенами.

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Иск SEC против Uniswap ожидался с 2021 года — на тот момент регулирующий орган США под руководством Гэри Генслера уже инициировал расследование против Uniswap. До сих пор DEX продолжала развиваться: совсем недавно было подсчитано, что объем транзакций с момента ее запуска в 2018 году составил $2 трлн.

«Продукты, которые мы предлагаем, не только легальны, но и революционны», — уверены в Uniswap.

Токен UNI распространяется среди более чем 300 000 держателей и представляет собой что-то вроде биткоина и Ethereum, но определенно не является «инвестиционным контрактом».

В отличие от биткоина, за Uniswap стоит как основатель проекта, так и отвечающая за развитие актива компания. Uniswap Labs — американская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Основатель и генеральный директор Хайден Адамс запустил протокол Uniswap несколько лет назад. Но сейчас он и его команда больше не хотят управлять развитием децентрализованной биржи. Протоколом будет управлять глобальное сообщество держателей токенов UNI и делегатов. В принципе предложения по нововведениям и изменениям может внести любой желающий, и если большинство согласится с инициативами, то они будут реализованы. Однако важно знать, что это не по-настоящему демократическое голосование, основанное на принципе «один человек — один голос», а, скорее, вес голоса зависит от количества токенов.

Uniswap теперь надеется, что выйдет победителем в противостоянии с SEC. Кейс с Shapeshift, которая также является децентрализованной биржей, показал, что регуляторы не всегда могут выиграть в суде. И многолетний юридический спор с Ripple относительно вопроса о том, является ли XRP ценной бумагой, до сих пор не решен.

Понятно, что SEC теперь нацелена на DeFi после судебных исков против Coinbase, Binance и Kraken. Как сообщалось, ожидается, что надзорный орган вскоре примет меры и против Ethereum.