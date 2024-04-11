Саудовская Аравия планирует увеличить свой военный потенциал в космической сфере. Уже в этом году страна планирует объединить свои формирующиеся космические силы и военно-воздушные силы в единый комплекс, и весь этот процесс поддерживается США.

С каждым годом Саудовская Аравия наращивает свой военный потенциал. Бюджет страны позволяет укреплять военный потенциал во всех сферах, хорошим примером чего являются Королевские ВВС Саудовской Аравии, которые многие считают одними из лучших в мире. Согласно последним данным, этот вид вооруженных сил может быть расширен за счет космических сил. Причем этот процесс планируется осуществить при помощи США.



Изображение из открытых источников

Эту информацию предоставил сайт Breaking Defense со ссылкой на анонимные источники, в частности на трех саудовских военных чиновников. По мнению экспертов, информация об объединении ВВС и космических сил в одну систему является частью амбициозного, но долгосрочного плана Саудовской Аравии, который направлен на повышение потенциала космической обороны.

Египет, Саудовская Аравия, Израиль и Иордания видны с Международной космической станции (МКС). Изображение: НАСА

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«Нам это нужно для сдерживания. В 2024 году Минобороны объединит воздушно-космические силы для защиты своих ресурсов», - сообщил американскому порталу анонимный представитель Минобороны Саудовской Аравии во время Всемирной оборонной выставки под Эр-Риядом.

Он также сообщил, что Саудовская Аравия планирует в ближайшем будущем вывести на орбиту спутник военного назначения. Этого требует ситуация в регионе, особенно в секторе Газа. Текущий конфликт доказывает, насколько важна космическая инфраструктура для оперативного применения.

Процесс создания Воздушно-космических сил должны поддержать США, которые предоставили для этого подробные рекомендации в 2022 году. В рамках описанных планов в октябре 2023 года в Пентагоне должна была пройти специальная встреча представителей Королевства Саудовская Аравия и военных чиновников США. В Минобороны РФ эти сообщения не прокомментировали, несмотря на попытки получить такую информацию.

Саудовская Аравия серьезно относится к вопросу развития космического потенциала, прежде всего в контексте усиления разведывательных возможностей (как оптических, так и радиолокационных) своей армии. Однако следует напомнить, что в настоящее время страна не имеет вооруженных сил космического базирования, а космическая отрасль только начинает развиваться. Поддержка американцев является ключевой в этом процессе, именно поэтому в конце 2023 года страны подписали соглашение об активизации двустороннего сотрудничества в космосе.

По условиям сотрудничества, обе стороны будут прилагать совместные усилия для поддержки развития аэрокосмической отрасли, тем самым увеличивая торговые возможности. Более того, было объявлено, что Саудовская Аравия и США рассматривают возможность подписания нескольких рамочных соглашений, которые помогут расширить сотрудничество в космической сфере.

В 2018 году в Королевстве была создана Саудовская космическая комиссия, которая через несколько лет была преобразована в Саудовское космическое агентство (SSA). В 2022 году Королевство присоединилось к международному соглашению Artemis Accords, предполагающее осуществление миссий на Луну.

Годом позже в рамках коммерческой миссии, осуществляемой американской компанией Axiom Space, двое граждан Саудовской Аравии вылетели на Международную космическую станцию (МКС), в том числе астронавт Райана Барнави. Таким образом, она стала первой женщиной в стране, добившейся такого достижения.

Райана Барнави. Изображение из открытых источников

Примечательно, что первым арабом и мусульманином, побывавшим в космосе, стал сводный брат принца Мухаммеда и пилот ВВС принц Султан бин Салман, который был членом экипажа из семи человек американского космического корабля «Дискавери» во время миссии 1985 года.