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kosmos_news
Электромобили слишком тяжелы для улиц и многоуровневых парковок
По мере увеличения веса транспортных средств растут опасения относительно того, сможет ли инфраструктура их выдержать. Таковы результаты исследования Эдинбургского университета.

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Электромобили становятся всё тяжелее. В зависимости от модели они могут весить более 3 тонн. Причиной этому является их аккумулятор, который весит больше по мере увеличения дальности езды. В некоторых случаях, как, например, у электрического Hummer, аккумулятор весит 1326 килограммов, столько же, сколько у VW Polo. 

В среднем вес электромобилей на 450 килограммов больше, чем вес авто с двигателями внутреннего сгорания. Возникает обеспокоенность, что инфраструктура не выдержит такого веса.
Кроссовер Hummer EV от General Motors. Изображение: General Motors
Исследование Эдинбургского университета рисует мрачную картину будущего. По расчетам, из-за большого веса транспортных средств дороги изнашиваются на 20–40 процентов быстрее. Это в основном связано с большими транспортными средствами, такими как электрические автобусы и электрические грузовики. Однако для подтверждения расчетов не было проведено никаких испытаний.

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Дороги европейских стран хорошо подготовлены к переходу на электромобильность. Автомагистрали и скоростные шоссе рассчитаны на гораздо больший вес; как известно, грузовики могут весить до 40 тонн. В правилах дорожного движения разрешенная полная масса автомобилей для езды по улицам городов указана в размере 3,5 тонны. Об особых ограничениях по весу, например, в случае ветхой инфраструктуры, сообщается с помощью дорожных знаков.
Когда мосты выдерживают небольшую нагрузку, об этом обычно сообщают с помощью дорожных знаков, как в Великобритании. Фото: gettyimages
При поездке за границу рекомендуется соблюдать осторожность, поскольку не везде действуют одни и те же правила. В Австрии, например, разрешено парковать транспортное средство общей массой 3,5 тонны на тротуаре в определенных местах. В Германии этот предел составляет 2,8 тонны (столько весит обычный электрический внедорожник).

Увеличение количества тяжелых автомобилей ставит под вопрос безопасность многоуровневых парковок. Растет обеспокоенность тем, что старые здания больше не смогут выдерживать возрастающую нагрузку. В некоторых многоуровневых парковках действуют ограничения по весу в 2 или 2,5 тонны (например, P1–P3 в аэропорту Берлина). Особенно это касается парковок, построенных в 1970-х годах. Стандартом того времени была предусмотрена нагрузка в 1,5 или 2,5 тонны. Для сравнения: Tesla Model Y весит чуть менее 2,5 тонн, Mercedes EQS или Audi SQ8 e-tron могут весить до 3,3 тонны.

Внедорожники присутствуют на рынке с 1990-х годов, и при планировании современных многоуровневых парковок учитываются более тяжелые транспортные средства. В настоящее время максимальный вес полезной нагрузки составляет 3 тонны. Таким образом, модернизация существующих парковок не требуется. Международный производитель многоуровневых парковок APCOA сообщает: «Внутреннее исследование наших объектов показало, что у нас есть достаточные запасы веса на места для автомобилей массой до 3,5 тонн».

Увеличение веса автомобилей создает проблемы в определенных областях, но это не остановит переход к электромобильности. Производители автомобилей уже пытаются сделать машины легче и, следовательно, более эффективными. Во всем мире идут разработки аккумуляторов большей емкости и более легкой конструкции.

#электромобили #автомобили #европа #машины
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