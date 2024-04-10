Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Корейский военный спутник вышел на орбиту благодаря новой программе запуска SpaceX
В рамках миссии Bandwagon-1 на орбиту было выведено несколько спутников, в том числе новый южнокорейский разведывательный аппарат.

реклама

С последним запуском ракеты-носителя Falcon 9 компания SpaceX инициировала новую программу по выводу малых спутников на низкую околоземную орбиту. В рамках первой миссии такого типа Bandwagon-1 на орбиту было выведено несколько небольших аппаратов, в том числе новый южнокорейский спутник для разведки.
Источник изображения: SpaceX 

SpaceX на данный момент является самой надежной компанией в мире с точки зрения доставки грузов на околоземную орбиту. Многие заказчики заинтересованы в использовании ракеты Falcon 9.

В рамках миссии Transporter программы SmallSat Rideshare запускаются новые коммерческие аппараты. SpaceX расширила свои услуги, и 8 апреля этого года состоялась первая специализированная миссия под названием Bandwagon-1, целью которой был запуск 11 спутников.

реклама

Запуск был осуществлен в ночь с воскресенья на понедельник примерно в 02:00 по московскому времени. Спутники без проблем были развернуты на высоте 590 км, а нижняя ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись на мысе Канаверал примерно через 7,5 минут. Это был 14-й полет именно этой секции ракеты под номером В1073. Стоит отметить, что это 35-й полет ракеты Falcon 9 в этом году.

Bandwagon-1 — первая специализированная миссия SmallSat Rideshare, цель которой, в отличие от миссии Transporter, — доставить полезные нагрузки на низкую околоземную орбиту. В рамках описываемого полета ракета Falcon 9 перенесла 11 коммерческих спутников, самым тяжелым из которых оказался разведовательный спутник из Южной Кореи, являющийся очередным элементом строящейся системы разведки — "Проекта 425".

Аппарат представляет собой блок, оснащенный радиолокационной станцией с синтезированной апертурой (SAR). Оператором является Южнокорейское агентство оборонного развития (ADD). Напомним, первый спутник этого проекта также был выведен на орбиту ракетой Falcon 9 в декабре 2023 года, а деятельность, связанная с развитием этого проекта, направлена на развитие возможностей мониторинга военной активности Северной Кореи.

Самая важная функция, предлагаемая запущенным спутником, — это наблюдение за северокорейскими ядерными и ракетными базами даже в неблагоприятных погодных условиях, что гарантируется технологией SAR (радар с синтезированной апертурой). Эта особенность отличает новый спутник от первого (оптического) спутника, запущенного для Южной Кореи в прошлом году. Его способности ограничены, среди прочего из-за пасмурной и туманной погоды.

Остальная полезная нагрузка, перевозимая на ракете Falcon 9, включает шесть микроспутников HawkEye 360, поисково-спасательный спутник Acadia-4 от Capella Space, еще один радиолокационный блок QPS-SAR-7 от японской компании iQPS, индийский спутник для съемки TSAT-1A и австралийский аппарат Centauri-6. В этом году будет еще одна миссия в рамках программы Bandwagon, а в 2025 году — третья.

В этом году SpaceX планирует совершить более 140 орбитальных запусков своих ракет-носителей. Однако приоритетом является побитие рекорда прошлого года, когда было совершено 96 успешных стартов. На данный момент похоже, что компания Илона Маска находится на правильном пути к достижению этой цели.

#технологии #космос #spacex #военный спутник
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
10
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
16
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
+
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
1
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
3
Илон Маск назвал нехватку чипов NVIDIA одним из препятствий для появления более совершенного искусственного интеллекта
+
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
2
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
4
Между Хабаровском и Владивостоком могут построить третий главный железнодорожный путь
+
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
22
Microsoft объявляет о создании нового центра искусственного интеллекта в Великобритании
+
Представлен стартап GamerTech – геймерские перчатки для подогрева рук
+
Скрытая опция на телефонах Samsung позволяет безвозвратно удалять файлы за один раз
+

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
109
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
72
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
74
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
129
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
33
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
161
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
16
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
19

Сейчас обсуждают

FelsheR-ZVZVZV
11:01
Ну, этот катер, еще только шиша в апшеронске не фотал!))
Загадочный катер-камикадзе с боеголовкой 500 килограмм обнаружили у берегов Румынии
Apsheronsky tchai
10:59
Можешь смело доверить свои значимые данные аккаунту, а бэкапы облачным сервисам майкрософт. А ещё лучше
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
Артём Николаев
10:59
Американцам никто не запрещает выделить деньги и оборудование для ремонта российских НПЗ)
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о негативном влиянии атак ВСУ по НПЗ России
Евгений Бураков
10:58
Удлинитель псиай в помощь.
Золотые видеокарты RTX 4070 (Ti) SUPER от Colorful поступили в продажу
Евгений Бураков
10:56
Com порт то есть?!
MSI создала материнскую плату для ретрогейминга
Red Red
10:53
себе напомни про то что это ты кусок говна, который уже всех в биомассу записал, чмошник который завалился на всех утверждениях которыми тут полыхал Сыну купишь монитор с заработыных выходных или буд...
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Артём Николаев
10:51
А если есть?
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
Артём Николаев
10:51
Так писали и про 10ку, и про 8ку. Переходить всё равно придётся, просто чем сильнее разрыв в поколениях, тем сильнее разрыв мозга и ануса при виде всего этого. И да, если новаторство уже не зажигает, ...
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
ev_rus
10:48
Дык приколи и я за этими мониторами посидел и он, все нормально, никто не устаёт. А на счёт работы, типичный пустот с двумя техническими, ты поучи жену щи варить, если вообще жена есть, судя по твоему...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Александр Пашков
10:48
Можно сделать все. Весь вопрос в цене устранения масштабов загрязнения. Вспомните как всей страной закрывали ЦБК на Байкале и в какие суммы вылилось устранение загрязнений от этого комбината. До сих п...
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем