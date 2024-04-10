В рамках миссии Bandwagon-1 на орбиту было выведено несколько спутников, в том числе новый южнокорейский разведывательный аппарат.

С последним запуском ракеты-носителя Falcon 9 компания SpaceX инициировала новую программу по выводу малых спутников на низкую околоземную орбиту. В рамках первой миссии такого типа Bandwagon-1 на орбиту было выведено несколько небольших аппаратов, в том числе новый южнокорейский спутник для разведки.

Источник изображения: SpaceX



SpaceX на данный момент является самой надежной компанией в мире с точки зрения доставки грузов на околоземную орбиту. Многие заказчики заинтересованы в использовании ракеты Falcon 9.

В рамках миссии Transporter программы SmallSat Rideshare запускаются новые коммерческие аппараты. SpaceX расширила свои услуги, и 8 апреля этого года состоялась первая специализированная миссия под названием Bandwagon-1, целью которой был запуск 11 спутников.

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Запуск был осуществлен в ночь с воскресенья на понедельник примерно в 02:00 по московскому времени. Спутники без проблем были развернуты на высоте 590 км, а нижняя ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись на мысе Канаверал примерно через 7,5 минут. Это был 14-й полет именно этой секции ракеты под номером В1073. Стоит отметить, что это 35-й полет ракеты Falcon 9 в этом году.

Bandwagon-1 — первая специализированная миссия SmallSat Rideshare, цель которой, в отличие от миссии Transporter, — доставить полезные нагрузки на низкую околоземную орбиту. В рамках описываемого полета ракета Falcon 9 перенесла 11 коммерческих спутников, самым тяжелым из которых оказался разведовательный спутник из Южной Кореи, являющийся очередным элементом строящейся системы разведки — "Проекта 425".

Аппарат представляет собой блок, оснащенный радиолокационной станцией с синтезированной апертурой (SAR). Оператором является Южнокорейское агентство оборонного развития (ADD). Напомним, первый спутник этого проекта также был выведен на орбиту ракетой Falcon 9 в декабре 2023 года, а деятельность, связанная с развитием этого проекта, направлена на развитие возможностей мониторинга военной активности Северной Кореи.

Самая важная функция, предлагаемая запущенным спутником, — это наблюдение за северокорейскими ядерными и ракетными базами даже в неблагоприятных погодных условиях, что гарантируется технологией SAR (радар с синтезированной апертурой). Эта особенность отличает новый спутник от первого (оптического) спутника, запущенного для Южной Кореи в прошлом году. Его способности ограничены, среди прочего из-за пасмурной и туманной погоды.

Остальная полезная нагрузка, перевозимая на ракете Falcon 9, включает шесть микроспутников HawkEye 360, поисково-спасательный спутник Acadia-4 от Capella Space, еще один радиолокационный блок QPS-SAR-7 от японской компании iQPS, индийский спутник для съемки TSAT-1A и австралийский аппарат Centauri-6. В этом году будет еще одна миссия в рамках программы Bandwagon, а в 2025 году — третья.

В этом году SpaceX планирует совершить более 140 орбитальных запусков своих ракет-носителей. Однако приоритетом является побитие рекорда прошлого года, когда было совершено 96 успешных стартов. На данный момент похоже, что компания Илона Маска находится на правильном пути к достижению этой цели.