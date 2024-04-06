Ракеты AGM-158C могут связываться друг с другом. Они предупреждают друг друга о противовоздушной обороне и атакуют группой.

В ходе испытаний впервые были выпущены одновременно 4 противокорабельные ракеты AGM-158C. ВМС США и Lockheed Martin назвали это событие «историческим».

ВВС обычно используют бомбардировщик B-1B для запуска AGM-158C. Изображение: Lockheed Martin

В новом испытании два истребителя F/A-18E/F выпустили четыре ракеты одновременно. Ракеты представляют собой AGM-158C LRASM (противокорабельная ракета дальнего действия). Это крылатые ракеты со свойствами малозаметности, которые используются против кораблей. Их особенность в том, что они могут связываться друг с другом.

С помощью датчиков каждая AGM-158C создает в реальном времени электронную карту поля боя во время полета. Затем в каждой ракете ИИ решает, какой курс лучше всего подходит к цели, чтобы избежать противовоздушной обороны. Если в районе цели обнаружено несколько кораблей, AGM-158C может определить приоритет цели. Если к кораблю противника приближается несколько AGM-158C, они сообщают по связи, какая ракета какую цель будет атаковать.

AGM-158C в полете. Изображение: Lockheed Martin

Все это стало возможным благодаря сочетанию нескольких технологий. AGM-158C находит путь к цели через GPS/ИНС, как и большинство современных крылатых ракет. Если сигнал GPS блокируется, в дело вступает инерциальная навигационная система (ИНС).

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AGM-158C имеет пассивные радиолокационные датчики для обнаружения позиций ПВО. Затем курс меняется или она летит прямо над морем, чтобы избежать мер противовоздушной обороны.

АГМ-158С. Изображение: Lockheed Martin

Другой пассивный датчик обнаруживает радиосигналы. Цель можно идентифицировать по сложности радиосигналов. Например, вражеский авианосец имеет другой профиль сигнала, чем эсминец или гражданский грузовой корабль. Ракета специально атакует слабые места кораблей.

В районе цели AGM-158C использует оптическую инфракрасную ГСН для подтверждения цели. Это решение также позволяет ракете поразить слабое место корабля. Сообщается, что точность AGM-158C достигает 3 метров.

AGM-158C передает только слабый сигнал для обмена данными. Все остальные датчики и средства обнаружения целей являются пассивными, что затрудняет обнаружение ракеты ПВО. Малая радиолокационная эффективность и малая высота подлета к цели также повышают вероятность того, что AGM-158C не будет перехвачена.

Существует 2 версии AGM-158C. Неясно, какая из них была протестирована. Производитель Lockheed Martin рассказал порталу twz.com о «последней эволюции системы вооружения». Текущий вариант, который находится в серийном производстве с 2017 года, — это C-1. В настоящее время ведутся работы над С-3. С-1 имеет дальность действия до 370 километров. Для С-3, который планируется ввести в состав ВМС США в 2026 году, она должна составить до 950 километров.

F/A-18E/F с AGM-158C. Изображение: Lockheed Martin

С-3, скорее всего, будет использовать ту же боеголовку, что и С-1. WDU-42/B весит 453 килограмма и содержит 110 килограммов взрывчатки AFX-757. Боеголовка предназначена для пробития брони цели и взрыва внутри.

Ни Lockheed Martin, ни ВМС США не раскрыли подробностей об испытаниях. Они полагаются на секретность. Таким образом, неизвестно, были ли цели атакованы боевыми боеголовками или муляжами, и что вообще представляли собой цель или цели. Также неизвестно, полетели ли четыре AGM-158C вместе в район цели после взлета или разделились для атаки целей с разных направлений.

Скрытность и групповые атаки или, предпочтительно, их комбинация, как это предлагает AGM-158C, рассматриваются как важная тактика нападения на ВМС Китая. Если ракеты будут обнаружены незадолго до удара и если они прилетят в большом количестве и с разных направлений, это должно превзойти меры противовоздушной обороны кораблей. Даже если несколько AGM-158C будут уничтожены в результате атаки, оставшиеся ракеты смогут реорганизоваться посредством обмена данными, чтобы поразить хотя бы самую важную цель.

В настоящее время ВМС США могут запускать AGM-158C только с самолетов F/A-18E/F, находящихся на авианосцах. В разработке находится интеграция F-35, как и P-8 Poseidon. Кроме того, AGM-158C могли использовать корабли с ракетными установками Mk-41. Они встречаются на нескольких крейсерах, эсминцах и фрегатах ВМС США.

В ВВС США AGM-158C в настоящее время используется только на бомбардировщике B-1B. Однако ВВС сертифицировали вариант AGM-158 по наземной цели для бомбардировщиков B-52 и B-2, а также истребителей F-15E и F-16. При необходимости эти самолеты также могли быть вооружены AGM-158C.