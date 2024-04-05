Вооруженные, дистанционно управляемые, гусеничные машины были замечены в зоне СВО.

По данным СМИ, произошел первый случай применения российского наземного беспилотника в боевых действиях. Официальный термин для этого типа техники — UGV: военный беспилотный наземный транспорт.

«Нерехта» с пулеметом. Изображение: Министерство обороны России

Точный тип UGV неизвестен. Сообщается, что машины оснащены гранатометами АГС-17. Имеет калибр 30 x 29 мм. Гранаты подаются через ленту, возможна скорость 400 выстрелов в минуту.

Дальность действия до 2 километров. Распространенный боеприпас — осколочная граната с ударным детонатором. Помимо прямого урона от взрыва, осколки имеют радиус примерно 7 метров.

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АГС-17 может использоваться сухопутными войсками, а также на транспортном средстве БМД-3, легкой бронемашине БПМ-97, квадроциклах и вертолетах Ми-17 и Ми-24.

Неизвестно, сколько боеприпасов имеется на борту UGV. АГС-17 может использоваться в пехоте с барабанным магазином на 29 патронов.

По данным источников, UGV выглядит относительно грубо по сравнению с машинами, которые Россия ранее демонстрировала на выставках вооружений. Это могло быть связано с тем, что была установлена дополнительная броня. По крайней мере, лобовая броня и стальная пластина сбоку перед гусеницами выглядят так, будто их добавили позже.

Это указывает на то, что UGV был модернизирован или переоборудован для боевых действий. Его основой может стать робот-сапёр «Уран-6» или другие невооруженные беспилотные наземные транспортные средства. Существуют также вооруженные варианты платформы «Уран», например Уран-9. «Нерехта» тоже может быть вооружена преемником АГС-17 АГС-30.

Видео реального боевого применения UGV на данный момент отсутствует. По данным российских и неподтвержденных источников, UGV выпустили «несколько сотен гранат», уничтожив украинские позиции в селе Бердычи. UGV продолжали функционировать под огнем, который был бы смертельным для людей.

Неизвестно, сколько UGV на самом деле участвовало в бою, были ли они повреждены в результате обстрела, была нарушена связь или возникла другая техническая проблема. В настоящее время UGV по-прежнему управляются дистанционно. Оборонные компании и армии стремятся использовать полуавтономную технику, а в будущем и полностью автономную.

Например, такая техника могла бы самостоятельно патрулировать территории. Если потенциальная цель обнаружена, оператор получает предупреждение и сам затем берет на себя управление машиной и при необходимости атакует цель.

На следующем этапе развития техники оператор лишь дает команду на атаку. UGV действует самостоятельно. Следующий уровень боевой автономии заключается в том, что UGV и воздушные дроны смогут полностью автономно решать, что является целью и стоит ли ее атаковать.