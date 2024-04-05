Устройство от Boston Dynamics сможет отгонять животных с взлетно-посадочной полосы на Аляске, начиная с этой осени.

В аэропорту американского города Фэрбенкс на Аляске возникла проблема: дикие животные продолжают забредать на территорию аэропорта. Это не только опасно для животных, но и может повлиять на воздушное движение. По данным Anchorage Daily News, в прошлом году на Аляске произошло 92 несчастных случая с дикими животными.

Источник изображения: Департамент транспорта Аляски

Транспортное управление Аляски теперь хочет принять меры против этих нарушителей спокойствия с помощью робота-собаки, получившего название «Аврора». В будущем устройство на 4 ножках будет отпугивать диких животных от взлетно-посадочной полосы.

Робот размером с ретривера должен уметь перелезать через камни и подниматься по ступенькам. Это продукция известного производителя Boston Dynamics. Устройство в первую очередь предназначено для отгона птиц с территории аэропорта, а также других животных, которые туда случайно забрели. Чтобы отпугнуть животных, робот должен имитировать поведение койотов или подобных хищников.

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Робот управляется с помощью планшета или компьютера. Но он также может перемещаться автономно, если его настроить соответствующим образом. Он также устойчив к снегу и воде, что является большим преимуществом на Аляске. Датчики объектов предназначены для предотвращения столкновений. Он также может напрямую общаться с пилотами самолетов.

Однако в ближайшем будущем робот не будет полностью автономным, скорее, им продолжит управлять человек. Только когда сомнений в безопасности уже не останется устройство сможет действовать автономно.

Робот-собака «Аврора» будет отгонять животных в аэропорту Фэрбенкса на Аляске. Источник изображения: Департамент транспорта Аляски Робот-собака должен не только копировать движения диких животных, но и уметь полностью маскироваться под койота или лису. Его единственная цель — действовать как хищник.

Инженеры сознательно решили не использовать мех животных, потому что «хотели гарантировать, что он останется полностью защищенным от атмосферных воздействий».

«Отпугиватель птиц» начнет работать осенью 2024 года, когда птицы начнут миграцию. Затем «Аврора» должна отправиться на патрулирование территории аэропорта. Цель также состоит в том, чтобы увидеть, удастся ли роботу прогнать более крупных животных, таких как лоси или медведи, с территории аэропорта.