Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair под руководством Майкла О'Лири управляет огромным парком самолетов Boeing 737.

После нескольких инцидентов с самолетами 737 Max компания Boeing пребывает в кризисе. И авиакомпании, и пассажиры утратили доверие к надежности и безопасности американского производителя.

Парк самолетов авиакомпании Ryanair. Изображение из открытых источников

Глава Ryanair Майкл О'Лири сообщил в интервью CNN о влиянии проблем в Boeing на его компанию и авиационную отрасль. Он сказал, что сотрудники его авиакомпании неоднократно находили оставленные инструменты в только что поставленных самолетах или отсутствие ручек на сиденьях в совершенно новых Boeing. По его словам, в этом нет «ничего особенного», но работа производителя самолетов не соответствует стандарту.





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«Это свидетельствует о недостатке внимания к деталям и вопросам качества», — добавил О'Лири.







Ryanair получает новые Boeing на своей базе в Дублине. Там их проверяют в течение 48 часов, — говорит генеральный директор. Ryanair и ее дочерние компании эксплуатируют в основном самолеты Boeing 737. Только 27 из почти 600 самолетов группы являются Airbus A320. Все они эксплуатировались ранее австрийской авиакомпанией Lauda Europe.

Ryanair является крупнейшим эксплуатантом 737 Max 200. К тому же компания заказала несколько сотен 737 Max. По словам О'Лири, самолеты сейчас доставляются с опозданием из-за возникших в 2024 году проблем, что приведет к повышению цен на билеты.

737 Max спровоцировал один из крупнейших кризисов в корпоративной истории Boeing. В 2018 и 2019 годах произошло 2 катастрофы, в результате которых погибло 338 человек. Крушения лайнеров произошли из-за ошибок проектирования.

После этого произошел еще один инцидент на внутреннем рейсе 1282 авиакомпании Alaska Airlines в США. При взлете оторвалась так называемая «дверная заглушка» – закрытие проема в фюзеляже самолета, где опционально мог быть установлен запасной выход. Причиной тому было отсутствие болтов на почти новенькой машине.

В результате возникло много дискуссий о безопасности этого типа машины. The New York Times получила отчет, подготовленный инспекторами регулирующего полеты управления. В Boeing протестировали 97 процессов, и в 33 из них производитель провалил проверку. Spirit Aerosystems – компания, производящая фюзеляж 737 Max для Boeing – провалила 7 из 13 проверок.

Проблемы, связанные с 737 Max, недавно привели к тому, что генеральный директор Дэйв Кэлхун объявил об уходе на пенсию к концу 2024 года. Пока неизвестно, кто станет его преемником: недавно руководитель Emirates потребовал, чтобы новый генеральный директор имел техническое образование.