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kosmos_news
Revolut и NordVPN запустили новые услуги с eSIM для путешественников
Необанк Revolut и панамский VPN-провайдер NordVPN запустили новые услуги с eSIM. Путешественники - самая важная целевая группа.

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Британский необанк Revolut и панамский VPN-провайдер NordVPN в конце марта запустили новые услуги eSIM. Они предназначены для того, чтобы пользователи смартфонов могли легко использовать мобильную связь, находясь за границей (например, во время путешествия), без роуминга. Пользователям не придется вынимать собственную SIM-карту из устройства, чтобы заменить ее на другую.
Изображение из открытых источниковВ 2022 году оператор NordVPN Nord Security стал единорогом (так в финансовом мире называют компании, чья оценка превышает миллиард долларов) благодаря раунду финансирования в $100 млн. Полгода назад компания, известная своими инструментами цифровой конфиденциальности и безопасности, получила еще $100 млн. 

Вместе с фирмой Surfshark, занимающейся кибербезопасностью, Nord Security образует группу компаний, в которой сейчас работают более 2000 человек. Они обслуживают миллионы пользователей по всему миру. За год компания удвоила свою оценку до $3 млрд.

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Nord Security разработала комплексный инструмент, предназначенный для защиты онлайн-трафика пользователей, предупреждения об утечках данных, предотвращения загрузки вредоносного ПО и помощи в удалении данных из списков провайдеров. По оценкам, к 2030 году мировой рынок кибербезопасности вырастет до $538,3 млрд. В мире, где киберугрозы становятся все более сложными и частыми, устойчивый рост и превентивные меры безопасности имеют первостепенное значение.

Помимо NordVPN, единорог также предлагает менеджер паролей NordPass, программное обеспечение сетевой безопасности для компаний NordLayer и зашифрованное облачное хранилище NordLocker. В 2012 году Том Окман и Эймантас Сабаляускас запустили этот стартап. Сегодня Nord работает более чем на 20 рынках.

VPN-провайдер NordVPN не только перенял в конце апреля клиентов конкурента AtlasVPN, но и запустил собственный eSIM-сервис Saily. Можно легко купить пакеты данных объемом от 1 до 20 гигабайт примерно в 150 странах через приложение.

Что касается Revolut, то клиенты британского необанка недавно смогли активировать eSIM в Европе, а затем получили возможность бронировать тарифные планы в более чем 100 различных странах. Цены за 1 ГБ начинаются от €1, пакеты варьируются от 1 ГБ до 20 ГБ. Кроме того, пользователи самой дорогой подписки Revolut «Ультра» получают 3 ГБ мобильных данных в месяц для использования по всему миру. 

Это решение работает в дополнение к существующему контракту на мобильную связь и в первую очередь предназначено для заграницы, где нет роуминговых пакетов от провайдера и пользователь должен покупать местную SIM-карту.

Revolut сотрудничает по предложению eSIM с британским стартапом 1Global. Компании могут легко стать поставщиками данных, не беспокоясь об инфраструктуре, лицензиях и т. д. Это дает Revolut возможность еще больше улучшить свое финансовое приложение с помощью новой услуги.

Есть несколько причин, по которым существующие уже давно карты eSIM сейчас становятся популярными. Обязательным условием использования продукта является, с одной стороны, наличие смартфонов с поддержкой eSIM — Apple, например, поддерживает технологию с поколения XS/XR, и большинство телефонов Android теперь также поддерживают eSIM. С другой стороны, eSIM представляют собой интересное расширение бизнес-моделей, основанных на подписках пользователей: можно продавать им пакеты данных за границей за дополнительные деньги, используя собственное приложение. 

По мнению NordVPN, «eSIM не сильно отличается от VPN; технологии созданы для того, чтобы предоставить людям надежное соединение, особенно когда они находятся вдали от дома». Пользователи предпочитают использовать NordVPN во время путешествий, поэтому мобильные данные являются логичным вариантом расширения услуг.

#технологии #esim #мобильные данные
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