В Венгрии пилоты лоукостера Wizz Air проходят обучение с использованием современных технологий.

Европейские авиаперевозки снова увеличились после застоя в период пандемии. Одной из самых быстрорастущих авиакомпаний Европы является основанная в Венгрии Wizz Air.

Тренажер для обучения пилотов. Источник изображения: Wizz Air Её цель состоит в том, чтобы к 2030 году иметь 500 самолетов, то есть в пять раз больше, чем в парке на данный момент. А еще нужен персонал для управления машинами. По данным Wizz Air, в настоящее время она обучает 500 пилотов в год. Ранее Wizz Air подвергалась критике за сомнительные условия работы и обслуживание клиентов.

Часть обучения пилотов Wizz Air проходит в учебных центрах на местах, например, в Будапеште. Учебный центр расположен недалеко от аэропорта Будапешта имени Ференца Листа, примерно в получасе езды от центра города.

Источник изображения: Wizz Air Снаружи само здание напоминает производственный цех. Помещения стерильные и функциональные. Помещение для занятий, в котором Wizz Air объясняет присутствующим журналистам ключевые детали деятельности компании, похоже на класс в автошколе.

Источник изображения: Wizz Air На первом этаже здания расположены 3 полнопилотажных тренажера (FFS). Авиакомпания тратит €600 в час при использовании FFS. Они очень востребованы и поэтому практически постоянно заняты. Помимо FFS, Wizz Air в Будапеште использует вариант симулятора, в котором присутствует кабина и виртуальное представление внешнего мира.

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В качестве альтернативы этим дорогостоящим учебным курсам Wizz Air, как и другие авиакомпании, использует систему обучения на основе виртуальной реальности (VR), предлагаемую производителем самолетов Airbus, Virtual Process Trainer (VPT). Будущие пилоты используют стандартную гарнитуру виртуальной реальности, с помощью которой они могут тренироваться в виртуальной кабине.

Поддерживаются различные устройства; Airbus рекомендует HP Reverb G2. В качестве альтернативы кабина виртуальной реальности также работает с гарнитурой Varjo Aero. Однако в обоих случаях потребуется относительно мощный игровой ПК для запуска программы в полном разрешении.

Airbus работает над автономной версией Meta Quest 3, как объясняет руководитель программы обучения Шейн Кэрролл. Также можно использовать Apple Vision Pro, но отсутствие контроллеров сильно затрудняет обучение. Тактильная обратная связь, которую обеспечивают физические контроллеры, важна для обучения.

Подобная подготовка необходима для привлечения нового поколения пилотов. Виртуальная реальность не заменит полноценный симулятор, но является полезным дополнением.

Процессы, которые пилотам приходится выполнять перед полетом, например, проверка определенных настроек или запуск двигателей, происходят на земле. Для этого не нужен «полноценный» тренажер.

«Благодаря виртуальной реальности мы можем познакомить пилотов с элементами управления на более раннем этапе обучения», — говорит Кэролл.

Внешняя проверка самолета также изучается с использованием виртуальной реальности. Речь идёт об обходе самолета, который пилоты должны совершать перед каждым полетом. Такие элементы, как двигатели, шасси и фюзеляж, проверяются на пригодность к полету.