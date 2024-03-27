Великобритания разработала новые ядерные боеголовки, но воздержалась от проведения обычных испытаний.

Министерство обороны Великобритании раскрыло подробности, как планирует обеспечить эксплуатацию будущих ядерных боеголовок A21. Информацию о новых боеголовках и связанных с ними процессах можно найти в документе командования оборонного ядерного предприятия. Краткая версия документа была опубликована 25 марта порталом The War Zone.

Изображение из открытых источников Соответственно, А21, разрабатываемая в рамках проекта Replacement Warhead Program («Программа замены боеголовок»), теперь называется Astraea («Астрея») — в честь персонажа из греческой и римской мифологии. Ее считают богиней справедливости и невиновности.

В правительственном документе говорится, что это будет первая британская боеголовка, разработанная во время, «когда мы больше не будем проводить испытания нашего оружия под землей». Утверждается, что это решение направлено на сохранение добровольного моратория на испытательные взрывы ядерного оружия.

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Оружие разрабатывается Учреждением по атомному оружию (AWE), которое отвечает за создание, обслуживание и вывод из эксплуатации британского ядерного оружия. Пока новые ядерные боеголовки не будут полностью разработаны, Великобритания намерена продолжать поддерживать и эксплуатировать старый запас боеголовок.

Вместо ядерных взрывов в Британии хотят провести испытания с использованием других технологий. Одной из них является лазер Orion («Орион»). Технология призвано помочь ученым исследовать физику экстремальных температур и давления атомных взрывов. Сообщается, что Orion будет использоваться в сотрудничестве с британскими университетами и командами ученых из США.

По данным Министерства обороны Великобритании, еще одним инструментом ядерных испытаний являются суперкомпьютеры. В AWE заявили, что недавно заказали суперкомпьютер Valiant для проверки конструкции, производительности и надежности ядерной боеголовки. Сообщается, что это один из самых мощных компьютеров в Великобритании.

Новые боеголовки в конечном итоге будут использоваться в ракетах Trident 2. На борту подводных лодок может находиться максимум 8 ракет Trident 2. Каждая из ракет имеет дальность действия 11 300 километров. Это очень серьезное оружие, мощь которого признавали эксперты из многих стран.

Великобритания раньше (в XX веке) размещала свое ядерное оружие преимущественно на чужих территориях. Например, на островах Монтебелло у побережья Западной Австралии, на полигоне Маралинга в Южной Австралии и на острове Киритимати в Тихом океане, которые сегодня принадлежат островному государству Кирибати. Угрозы для жизни и здоровья граждан Британии не было.

Однажды во время испытаний местное население не было эвакуировано, в результате чего люди подверглись ядерному облучению. В то же время испытания также нанесли огромный ущерб окружающей среде.

Это, среди прочего, привело к тому, что последующие испытания ядерного оружия в Великобритании были проведены под землей. Затем в 1963 году Великобритания подписала Договор о запрете ядерных испытаний. Договор запрещал воздушные, подземные и подводные испытания ядерного оружия.