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kosmos_news
НАСА и Boeing планируют пилотируемый испытательный полет Starliner в мае
После многочисленных задержек космический корабль Starliner впервые отправится к Международной космической станции с экипажем.

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НАСА и Boeing объявили, что проведут первый испытательный полет Starliner с экипажем в начале мая. После многих неудач астронавтам предстоит впервые отправиться на космическом корабле на МКС. В ходе нескольких брифингов компания Boeing подтвердила, что подготовка продвигается хорошо.

Капсула Starliner 100 перед испытательным полетом в 2021 году. Изображение: Reuters

В рамках миссии Crew Flight Test (CFT) космический корабль будут пилотировать Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Уильямс была выбрана в качестве пилота на испытательный полет еще в 2015 году. Астронавты проведут на МКС 8 дней, а затем отправятся обратно на Землю. Многоразовый космический корабль приземлится на юго-западе США с помощью парашютов.

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Разработка Boeing Starliner задерживалась по ряду причин. Альтернатива космическому кораблю Crew Dragon должна была быть разработана одновременно с кораблем компании SpaceX. Оба проекта субсидировались НАСА. 

Crew Dragon впервые полетел на МКС в 2020 году и с тех пор регулярно доставляет на станцию астронавтов и космонавтов. Boeing удалось пристыковать Starliner к космической станции в беспилотном полете только в 2022 году. Ранее попытка стыковки провалилась в 2019 году.
Бутч Уилмор и Сунита Уильямс готовятся к испытательному полету. Изображение: НАСА
В ходе испытательного полета астронавты будут управлять космическим кораблем вручную. Тест призван показать, насколько хорошо они справятся, если автоматические системы выйдут из строя. Также проходят испытания системы жизнеобеспечения. Астронавты называют этот полет «мечтой каждого летчика-испытателя». Если испытательный полет пройдёт успешно, НАСА официально сертифицирует космический корабль для полётов.

С 2025 года Boeing сможет выполнить заказ на 6 полетов на МКС, который они получили от НАСА более 10 лет назад. Затем Starliner-100 будет летать к МКС поочередно вместе со SpaceX. Это было бы важным шагом для Boeing. Компания уже много лет испытывает проблемы как в авиационном, так и в космическом подразделении. Успешный полет может позволить Starliner догнать Crew Dragon компании SpaceX.

#технологии #наса #boeing #starliner #косммос
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