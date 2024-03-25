Человекоподобный робот 1X складывает одежду и может вытирать пролитую жидкость.

Роботы, похожие на людей, задействованы в работе в производственных цехах автопроизводителей. И BMW, и Mercedes недавно объявили, что сейчас тестируют роботов-гуманоидов. Но не только там они будут играть важную роль.

Ева должна помогать по дому. Источник изображения: 1X

Робот по имени Ева (Eve) выглядит немного иначе, чем Apollo компании Tesla или Optimus. У него нет кистей рук, все действия он совершает с помощью очень техничных захватов. Он не ходит на ногах, а передвигается на колесах.

Но у него забавное лицо. С точки зрения футуристического дизайна робот не находится на том же уровне, что упомянутые выше машины. Однако он может выполнять определенные задачи.

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Например, Ева может вынимать вещи из сумки для покупок, а затем складывать их в шкафы для хранения. Робот может брать тряпки или остатки чистящих средств и использовать их для вытирания пролитых жидкостей.

Робот способен выполнять сложные задачи, для которых обычно требуется специальный хват на руке, например, разбирать картонные коробки. Складывание одежды, похоже, не доставляет роботу никаких проблем.

Как и в случае с другими человекоподобными роботами у Евы есть модель искусственного интеллекта. Такие роботы не только запрограммированы на выполнение определенных задач, но и обучаются путем наблюдения, как и люди.

По данным норвежского производителя 1X, рост Евы 1,86 метра, а вес 86 килограммов. После полной зарядки робот может работать в течение 6 часов и выдерживать максимальный вес 15 килограммов. В настоящее время робота можно приобрести только в коммерческих целях.

Возможно, в ближайшие годы в квартирах появится такой помощник по хозяйству. Роботы-гуманоиды в настоящее время пользуются большим ажиотажем, и многие технологические компании инвестируют в эту технологию. В число инвесторов 1X входит компания OpenAI, стоящая за ChatGPT.