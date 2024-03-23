Арендодатели могут спрятать крошечные камеры в детекторах дыма, часах или розетках. Однако с помощью приложений их можно обнаружить.

Время от времени отдыхающие находят скрытые камеры в апартаментах или номерах отелей. Иногда арендодатели просто хотят защитить свое имущество от краж и вандализма, а в худшем случае записи могут оказаться в интернете.

Чтобы чувствовать себя в безопасности на отдыхе, можно проверить комнату сразу после заселения. Эксперты по безопасности различных охранных компаний рекомендуют, среди прочего, использовать специальные приложения на смартфоне.

Изображение из открытых источников

Обычно камеры прячут в детекторах дыма, часах, корешках книг, лампочках, розетках, маршрутизаторах или декоративных предметах. Последние должны вызвать подозрение, если расположены в необычных местах, например, очень высоко. Камеры часто размещают там, где возможен максимально широкий обзор помещения.

реклама

Многие из небольших камер имеют активное соединение Wi-Fi. В этом случае можно использовать сетевой сканер, например, популярное приложение «Fing» для iPhone и Android. Приложение четко показывает все устройства, которые подключены к тому же Wi-Fi, что и мобильный телефон.

Если подключены подозрительные устройства, в названии которых есть слово «cam», стоит обратить на это особое внимание. Премиум-версия Fing также предлагает возможность прямого поиска скрытых камер.

В премиум-версии Fing скрытые камеры можно искать напрямую. Изображение: Fing Limited

Многие современные смартфоны обнаруживают инфракрасный свет. Можно убедиться в этом, сняв пульт работающий дистанционного управления телевизора на камеру мобильного телефона. Через линзу смартфона виден бело-фиолетовый или розовый свет – это инфракрасное излучение.

Чтобы найти камеру с инфракрасным светом, нужно затемнить комнату. В этом случае скрытые камеры включают инфракрасный свет, чтобы можно было снимать видео даже в темноте. Затем необходимо использовать смартфон или цифровую камеру, чтобы найти крошечные бело-фиолетовые точки света.

Также можно сканировать комнату с помощью фонарика мобильного телефона. Объективы камеры не закрыты и могут отражать свет. Однако у очень маленьких камер отражение практически не будет видно.

Такие компании, как Airbnb и Booking, указывают, что устройства наблюдения разрешены только в общественных местах, например, на подъездной дорожке или у входной двери. Использование камер и подслушивающих устройств в частных помещениях, таких как спальни, ванные комнаты и гостиные, запрещено.



