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kosmos_news
Boom Technology : Состоялся первый полет сверхзвукового самолета XB-1
Экспериментальный сверхзвуковой самолет компании Boom Technologies совершил первый полет. Вскоре станут возможны пассажирские перевозки.

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Авиастроительная компания Boom Technology осуществила первый испытательный полет своего экспериментального сверхзвукового самолета XB-1, также известного как Baby Boom. Самолет вылетел в четверг утром, 21 марта, из аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии и достиг высоты 2170 метров. Об этом компания Boom Technology сообщает на своем сайте.
XB-1 на взлетно-посадочной полосе. Изображение: Boom Technology 
Однако до сверхзвуковой скорости он не разогнался, его максимальная скорость составляла 455 км/ч (0,368 Маха). Авиапроизводитель заявляет о «возвращении сверхзвуковых путешествий». Baby Boom — двухместный технологический прототип планируемого сверхзвукового самолета Overture.

Сообщается, что максимальная скорость Baby Boom составляет 2,2 Маха. Эта скорость позволила бы добраться из Нью-Йорка в Лондон за 3,5 часа. Однако на практике дальности полета испытательного самолета недостаточно для рейса без остановок.
Boom XB-1 во время испытательного полета. Изображение: Boom Technology 
В последнее время самолету Baby Boom пришлось столкнуться с рядом проблем. Производитель двигателей Rolls-Royce прекратил сотрудничество в 2022 году. Поэтому для самолета Overture компании приходится разрабатывать собственные двигатели. XB-1 до сих пор летает с устаревшими двигателями, а именно с тремя турбореактивными двигателями J85 от General Electric (GE). Они были разработаны в 1950-х годах.

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В конечном итоге Overture сможет перевозить от 65 до 80 пассажиров. Предварительные заказы уже доступны у нескольких авиакомпаний, включая United, American и Japan Airlines. Коммерческую эксплуатацию планируется начать в 2029 году. Чтобы защитить климат, Overture в будущем будет летать на биотопливе. Стоимость билета должна быть на уровне обычного дальнемагистрального рейса бизнес-класса.

Самым известным сверхзвуковым пассажирским самолетом на сегодняшний день является «Конкорд» (фр. Concorde, буквально — «согласие»). Он был разработан совместно в рамках сотрудничества Англии и Франции. За разработку отвечали предшественник Airbus Aérospatiale и Британская авиастроительная корпорация (ныне BAE). 

Самолет начал выполнять регулярные рейсы Air France и British Airways в 1976 году. При времени полета между Лондоном и Нью-Йорком от 3 до 3,5 часов ни один гражданский пассажирский самолет не может сравниться с «Конкордом». Однако полеты не были экономичными. Расход топлива был очень высоким. Финансово выгодным проект вряд ли можно было назвать. Overture, который, как упоминалось выше, будет летать на биотопливе, станет более экономичным.

Кроме того, на «Конкорде» из-за звукового удара летать на полной скорости можно было только над открытым морем, что ограничивало традиционные маршруты. Катастрофа самолета Air France Concorde 25 июля 2000 года, унесшая жизни 113 человек, ознаменовала конец гражданской сверхзвуковой авиации.

«Конкорд» был вторым сверхзвуковым пассажирским самолетом в регулярной эксплуатации после Ту-144, но пока самым успешным. Ту-144 совершил всего 55 рейсов с пассажирами, «Конкорд» — чуть менее 28 тысяч.

#авиация #конкорд #сверхзвуковой самолет #xb-1 #baby boom #boom technologies
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