Поставка новых самолетов является важной вехой для производителя Lockheed Martin.

Последний вариант истребителей F-16 (Block 70 F-16C/D) был доставлен с производственного предприятия Lockheed Martin из Гринвилля в Бахрейн, который приобрел эти самолеты. Это важный шаг для производства F-16, которое перенесено из Форт-Уэрта в Южную Каролину.

F-16 Block 17. Изображение: Lockheed Martin



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Всего в Бахрейн было продано 16 штук усовершенствованного «Боевого сокола». Как говорится в пресс-релизе, 3 единицы уже отправлены заказчику. Еще 2 F-16 в настоящее время завершают испытательные полеты на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. По данным Lockheed Martin, 11 самолетов в настоящее время находятся на различных стадиях производства или испытаний.

F-16 Block 70 — это новейшие версии F-16 Fighting Falcon, впервые построенные в 1976 году. Одним из их ключевых усовершенствований является радар с активной решеткой с электронным сканированием (AESA), который обеспечивает значительно лучшую дальность и обнаружение целей, чем старые радиолокационные системы. Кабина также была модернизирована и оборудована новым центральным дисплеем (CPD) с экраном высокого разрешения.

Существует также система предотвращения столкновений с землей, которая предназначена для автоматического обнаружения опасности падения и предотвращения таких инцидентов. По словам производителя, впервые система была представлена в конце 2014 года и на данный момент спасла жизни 13 пилотам.

Благодаря новой конструкции срок службы Block 70 также был значительно увеличен. Он составляет 12 000 часов, что примерно на 50% больше, чем у предыдущих версий самолета. Всего в настоящее время в мире эксплуатируется более 3100 самолетов F-16.