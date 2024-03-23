Китайский робот H1 компании Unitree является рекордсменом по скорости бега. Он стоит $90 000.

Роботы-гуманоиды уже давно способны делать сальто назад. Робот Atlas от Boston Dynamics совершил этот трюк еще в 2021 году. Однако раньше роботы всегда полагались на гидравлические системы при выполнении подобных действий.

Изображение: UnitreeГидравлические системы используют жидкости для передачи энергии. Жидкости находятся под давлением с помощью поршня в цилиндре. При необходимости давление сбрасывается и энергия поршня преобразуется в движение. Благодаря этой системе не только роботы могут прыгать, но и экскаваторы способны перемещать полностью загруженные ковши.

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Однако робот H1 китайской компании Unitree не требует гидравлики. Вместо этого он приводится в действие непосредственно электродвигателями, расположенными в суставах робота-гуманоида.





Чтобы робот смог сделать сальто назад, электродвигатели должны развивать высокий крутящий момент. Однако этот трюк выглядит не совсем естественным — робот не подтягивает ноги вверх, а прогибает их назад. Ему приходится существенно корректировать свою стойку после очень низкого приземления.

H1 научился делать сальто благодаря программному моделированию. В цифровом пространстве этот трюк совершался и совершенствовался автоматически, пока робот не был готов попробовать его в реальном мире.

H1 ростом 1,80 метра и весом 47 килограммов недавно побил рекорд скорости среди роботов-гуманоидов, разогнавшись почти до 12 км/ч. Однако он выглядел не очень изящно.

В будущем робот будет использоваться в нескольких сценариях. Он может переносить грузы весом до 30 килограммов, а также ориентироваться в сложных пространствах благодаря технологии LiDAR и камеры. Компания не сообщает, как долго работает внутренняя батарея, но ее можно быстро заменить. Стоимость составляет $90 000 за единицу.