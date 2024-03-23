Островное государство Тувалу известно многим благодаря домену верхнего уровня «.tv». Благодаря искусственному интеллекту (AI) домены Ангильи стали еще более популярными.

Тихоокеанское островное государство Тувалу ежегодно получает около $10 млн в виде роялти, которые приносят доход стране благодаря домену верхнего уровня (TLD). TLD относится к последнему разделу домена, например «.com» или «.org». Однако существуют также домены верхнего уровня, специфичные для конкретной страны, например «.ru», «.de» или, как в случае с Тувалу, «.tv».

Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта открывает неожиданный источник денег для еще одного тропического острова. Карибский остров Ангилья с его доменом верхнего уровня «.ai» получил в прошлом году почти $32 млн за то, чтобы интернет-адреса компаний из области ИИ могли заканчиваться двумя буквами. AI означает искусственный интеллект (сокр. от англ. artificial intelligence).



Ангилья. Изображение: Getty Images

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В Ангилье стоимость зарегистрированного домена составляет около $130. Когда определенные названия веб-сайтов продаются на аукционе, доля может вырасти до нескольких тысяч долларов.

«Некоторые люди называют это удачей. Мы просто верим, что Бог благоволит нам», — заявил премьер-министр Ангильи Эллис Вебстер газете The New York Times.

На Ангилье, территории Соединенного Королевства, проживает всего около 16 000 человек. Доход на человека составляет $2000. Общая сумма поступлений соответствует почти трети государственного бюджета.

Ангилья направит деньги на предоставление бесплатной медицинской помощи всем жителям старше 70 лет, построит школу и центр профессионального обучения, а также модернизирует аэропорт. Кроме того, бюджет на спортивные мероприятия и объекты уже был увеличен вдвое.

Остров, который сильно зависит от туризма, может найти хорошее применение этим деньгам — ограничения на поездки во время пандемии и разрушительный ураган в 2017 году сильно ударили по бюджету.

Изображение: Nominet На карте выше показано, какие домены верхнего уровня особенно популярны, а также размеры каждой страны, соответствующие количеству зарегистрированных доменов. Примечательно, что атолл Токелау (1500 жителей) с доменом верхнего уровня «.tk» занимает первое место среди всех национальных доменов верхнего уровня. Причина: домены .tk в основном можно использовать бесплатно и они особенно популярны в Азии, России и Турции.