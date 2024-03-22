Команда Формулы-1 ранее использовала электронную таблицу Excel для координации разработки 20 000 деталей. Руководитель команды Williams Джеймс Воулз хочет полностью пересмотреть организацию работы.

Британец Джеймс Воулз уже год возглавляет гоночную команду Williams («Уильямс») Формулы-1. В разговоре с The Race он и главный техник Пэт Фрай рассказали, в каком катастрофическом состоянии находилась гоночная команда, когда произошла смена руководства. Самой большой проблемой Воулз называет устаревшие методы внутренней организации команды.

Источник изображения: EPA В качестве примера Воулз приводит тот факт, что ранее не существовало процессов цифровой координации при разработке компонентов для гоночного автомобиля Williams Формулы-1. Использовалась электронная таблица Excel, в которой была указана информация примерно о 20 000 деталях автомобиля. Однако важные данные отсутствовали.

«Список Excel был неудобным. Невозможно ориентироваться в нем и обновлять данные», — говорит Воулз.

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Для Воулза, который до 2023 года был главным стратегом конкурента Формулы-1 Mercedes AMG, такой подход стал шоком. Он инициировал внедрение специализированного программного обеспечения, позволяющего согласовать разработку деталей.

Очевидно, возникало много путаницы. Техникам приходилось искать детали на складах, поскольку не было записей об их местонахождении. Разработка деталей была нескоординированной и неэффективной, что приводило к увеличению затрат.

«Если вы хотите отслеживать, как тысячи компонентов перемещаются по вашей организации, электронные таблицы Excel окажутся бесполезными», — говорит руководитель команды Williams.

То, что доработка болида Williams к сезону 2023 года прошла успешно – Williams завершила ее только перед началом предсезонных тестов Формулы 1 – происходит благодаря упорному труду около 1000 сотрудников. По словам Воулза, команда никогда больше не будет использовать Excel или что-то подобное.

После двух гонок сезона Williams не имеет очков и занимает 7-е место из 10 в Кубке конструкторов. Автогонщик Александр Албон занял 11-е место на последнем Гран-при Саудовской Аравии. Что касается среднего времени прохождения круга, то разрыв между Williams и ведущими командами в 2024 году меньше, чем год назад.