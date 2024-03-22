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kosmos_news
Армия США проводит совместные учения людей и боевых роботов
Союзникам была продемонстрирована «готовность побеждать в будущих войнах» с помощью совместных операций человека и робота.

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В последние недели армия США провела учения Project Convergence Capstone 4. В них приняли участие солдаты из нескольких стран-союзников. В этом контексте Управление армии будущего (AFC, Army Futures Command), созданное в США в 2018 году и осуществляющее проекты по модернизации, продемонстрировало, как армия США тренирует совместное использование людей и боевых роботов.
В ходе учений Convergence Capstone 4 армия США продемонстрировала совместное применение солдат и боевых роботов. Фото: Армия США

Как сообщает Gizmodo, была смоделирована футуристическая война в стиле фильма «Терминатор». Армия США показала на фотографиях двух роботов, принявших участие в учениях.

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Солдаты и боевые роботы во время совместных учений. Фото: Армия США Один из них — это своего рода четвероногая «собака-робот» под названием «Ghost Robotic Dog». Цель робота — обеспечить разведку с помощью камер высокого разрешения, не подвергая людей какому-либо риску.

SMET. Фото: Армия США


Второй робот имеет 8 колес и называется SMET. Транспорт малого многоцелевого оборудования может быть оснащен автоматическим оружием, а также носилками для перевозки раненых. Во время учений робот продемонстрировал свою огневую мощь из пулемета.

Помимо наземных боевых роботов, в Project Convergence Capstone 4 также фигурируют дроны, которые будут использоваться для снабжения войск, гарнитуры дополненной реальности для солдат и транспортные средства, управляемые искусственным интеллектом.

Не все представленные машины разработаны в США. Союзники из Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Франции и Японии также представили свои разработки для будущих военных операций.

#сша #технологии #робототехника #военная техника #роботы
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