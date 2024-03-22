По мнению компании-оператора, проект имеет социально-экономический смысл – она не хочет воспринимать критику в адрес проекта.

Эксклюзивный ужин подается в ресторане в стратосфере и стоит почти полмиллиона долларов. Экстраординарный ресторан управляется американскими компаниями SpaceVIP и Space Perspective. Последняя может похвастаться тем, что является «первой в мире углеродно-нейтральной космической компанией», как сообщает IFL Science.

SpaceVIP приглашает в стратосферу на ужин за $495 000. Изображение: Space VIP

Три гостя в течение 6 часов будут доставлены в капсулу на специальный ужин, который приготовит лучший датский шеф-повар Расмус Мунк.



«Используя герметичную капсулу, осторожно поднимаемую космическим шаром, а не ракетой, космический корабль доставит туристов в стратосферу. Капсула поднимается на высоту 30 500 метров над уровнем моря. Там они будут обедать, наблюдая за восходом солнца», — сказал Мунк в презентации проекта SpaceVIP.

реклама

Для восхождения «космический шар» наполняется газообразным водородом, который легче воздуха. По словам компании, при спуске высвобождается «небольшое количество газа, который превращается в воду, что делает транспортное средство технически практически без выбросов». После обеда/ужина гости возвращаются на землю и высаживаются в море.

Меню на данный момент неизвестно. Однако уже просочилась информация, что будут блюда, «навеянные освоением космоса за последние 60 лет истории человечества». Еда в капсуле предназначена для того, чтобы побудить гостей «подумать и обсудить роль человечества в защите планеты и побудить гостя переосмыслить наши отношения с Землей и ее обитателями».

Из-за подобных заявлений критике подверглись компании-операторы. Они в свою очередь защищались и продолжали утверждать, что это экономически и социально разумный проект. SpaceVIP считает, что «вид нашей планеты с края космоса может вызвать когнитивный сдвиг, большее понимание Земли и глубокую связь с человечеством в целом».

В последнее время всё больше компаний и стартапов интересуются организацией космических путешествий для частных клиентов. Пока не многие могут себе позволить отправиться в космос, однако, как ожидают аналитики, скоро такие предложения станут доступны широким слоям населения.



