Мобильный комплекс борьбы с беспилотниками раньше использовали только на танках. Теперь ВМФ России устанавливает комплекс защиты на подводные лодки.

Всё чаще атаки на военную технику осуществляются с использованием имеющихся в продаже дронов. Участникам конфликта даже не понадобятся дорогие модели DJI. Простые дроны можно заказать на Aliexpress или у других китайских поставщиков.

Российская подводная лодка в доке. Фото: APA

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На такой дрон обычно устанавливается заряд взрывчатого вещества и отправляют его к танку противника. Тут требуется точность оператора аппарата: боеголовка сбрасывается и в идеале должна упасть прямо в открытый люк танка. В результате солдаты в машине могут быть серьезно ранены или убиты. Танки после такой атаки, как правило, невозможно восстановить.

Чтобы предотвратить подобные нападения, Россия сейчас, очевидно, защищает свои атомные подводные лодки своего рода «клеткой» для защиты от дронов. До сих пор этот защитный комплекс, известный как «антидронные клетки» (или «кейсы» — потому что комплекс стоимостью от 25 млн руб. умещается в трех кейсах), использовался только на танках.

На субмарине на рубке размещена конструкция с решеткой, напоминающей крышу. Такая конструкция необходима для того, чтобы беспилотник противника не забросил заряд взрывчатого вещества в люк подлодки.

Такая клетка была обнаружена на атомной подводной лодке проекта 667БДРМ «Дельфин». Судно имеет водоизмещение 15 500 тонн и может нести 16 баллистических ракет Р-29РМУ «Синева».

Антидронную клетку можно увидеть на подводной лодке проекта 667БДРМ. Фото из открытых источников

Если такая атака окажется успешной, даже небольшой взрыв может привести к разрушительному сценарию. Если на подводной лодке возникнет пожар, то субмарина может выйти из строя. Атомные подводные лодки стоят сотни миллионов долларов. То есть такой ущерб может принести дрон-квадрокоптер с самодельным зажигательным или взрывным устройством стоимостью несколько сотен долларов.

Когда подводные лодки находятся на поверхности воды, они теряют часть своей маневренности. Кроме того, у них нет эффективных систем ПВО, поэтому они не могут эффективно защититься от атак с воздуха.

Большая опасность состоит в том, что подводные лодки будут атакованы не во время развертывания, а в доке. Компактные дроны могут обходить ПВО ночью или при низком полете. С другой стороны, украинская крылатая ракета будет обнаружена и уничтожена радарной системой ПВО, охраняющей портовый комплекс.

Атомная подводная лодка — не единственная военная техника, имеющая комплекс защиты от атак дронов. Такие мобильные «кейсы» теперь являются стандартным оборудованием танков и другой техники. Не только Россия, но и израильская армия пытаются защитить этими конструкциями свою технику от атак с воздуха.