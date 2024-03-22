Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Россия защищает атомные подводные лодки «антидронными клетками»
Мобильный комплекс борьбы с беспилотниками раньше использовали только на танках. Теперь ВМФ России устанавливает комплекс защиты на подводные лодки.

реклама

Всё чаще атаки на военную технику осуществляются с использованием имеющихся в продаже дронов. Участникам конфликта даже не понадобятся дорогие модели DJI. Простые дроны можно заказать на Aliexpress или у других китайских поставщиков.

Российская подводная лодка в доке. Фото: APA

реклама

На такой дрон обычно устанавливается заряд взрывчатого вещества и отправляют его к танку противника. Тут требуется точность оператора аппарата: боеголовка сбрасывается и в идеале должна упасть прямо в открытый люк танка. В результате солдаты в машине могут быть серьезно ранены или убиты. Танки после такой атаки, как правило, невозможно восстановить.

Чтобы предотвратить подобные нападения, Россия сейчас, очевидно, защищает свои атомные подводные лодки своего рода «клеткой» для защиты от дронов. До сих пор этот защитный комплекс, известный как «антидронные клетки» (или «кейсы» — потому что комплекс стоимостью от 25 млн руб. умещается в трех кейсах), использовался только на танках.

На субмарине на рубке размещена конструкция с решеткой, напоминающей крышу. Такая конструкция необходима для того, чтобы беспилотник противника не забросил заряд взрывчатого вещества в люк подлодки.

Такая клетка была обнаружена на атомной подводной лодке проекта 667БДРМ «Дельфин». Судно имеет водоизмещение 15 500 тонн и может нести 16 баллистических ракет Р-29РМУ «Синева».
Антидронную клетку можно увидеть на подводной лодке проекта 667БДРМ. Фото из открытых источников
Если такая атака окажется успешной, даже небольшой взрыв может привести к разрушительному сценарию. Если на подводной лодке возникнет пожар, то субмарина может выйти из строя. Атомные подводные лодки стоят сотни миллионов долларов. То есть такой ущерб может принести дрон-квадрокоптер с самодельным зажигательным или взрывным устройством стоимостью несколько сотен долларов.

Когда подводные лодки находятся на поверхности воды, они теряют часть своей маневренности. Кроме того, у них нет эффективных систем ПВО, поэтому они не могут эффективно защититься от атак с воздуха.

Большая опасность состоит в том, что подводные лодки будут атакованы не во время развертывания, а в доке. Компактные дроны могут обходить ПВО ночью или при низком полете. С другой стороны, украинская крылатая ракета будет обнаружена и уничтожена радарной системой ПВО, охраняющей портовый комплекс.

Атомная подводная лодка — не единственная военная техника, имеющая комплекс защиты от атак дронов. Такие мобильные «кейсы» теперь являются стандартным оборудованием танков и другой техники. Не только Россия, но и израильская армия пытаются защитить этими конструкциями свою технику от атак с воздуха.

#россия #беспилотники #дроны #военная техника #подводные лодки #вмф #боевое оружие
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
7
Глава немецкого концерна BASF заявил, что спад в промышленности ЕС принесёт как вред, так и пользу
3
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
2
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
3
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
3
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
+
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
2
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
3
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
3
Госдума рассматривает запрет на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей
+
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
+
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
4
Экс-министр Омелян рассказал, что Украина расплатится с США ресурсами из РФ
3
Фанаты Helldivers 2 обвинили IGN в некомпетентности и предвзятости
1
Следующая модель смартфона Samsung Galaxy S25 обещает значительные изменения в дизайне
1
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
+
The Washington Post: Украина запустила производство ракет дальностью 640 км
4
В сети опубликованы кадры прилета российского «Ланцета» по патрульному катеру ВМФ Украины
+
Надежный инсайдер назвал точную дату выхода Grand Theft Auto 6
3
ВСУ использует польские реактивные кассетные боеприпасы для атак на приграничные регионы России
2

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
4
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
65
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
71
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
+
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
16
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
9
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22

Сейчас обсуждают

Андрей Марченко
15:06
Надо и в танках подобное чтото предпринимать.
Успешное IPO Reddit указывает на хорошие возможности для технологических IPO
Чато -- Бот
15:04
Ну что, увколлы, в честь тяпницы напихаем в панамку Мошэ-Трусикеру кака бычно штук 30-40 собачьих пыпысек, чтоб ему с друзявками этой гарной хаванины аж до понедельника хватило.
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Zystax
15:03
Чудило, у тебя в каждом посте про гомосятину, ты на радугу что-ли долго смотрел или ты не из России? У нас это теперь запрещено, читай 6.21 КоАП РФ, иди мой рот с мылом, коли галоперидол и вперед - ра...
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
Станислав Поморцев
15:00
Долбаеб
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
OgoGoLog
14:58
Сейчас бы иногентам верить. За бакс родную мать продадут. https://www.forbes.ru/society/502122-minust-priznal-inoagentami-izdanie-verstka-i-sozdatela-masani-olega-kuvaeva
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Чато -- Бот
14:58
Как надо правильно выключать свет скакуасам. В Харькове,... и не только: Выключаем свет. https://t.me/imperialherald/13014
Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам и арсеналам Украины
OgoGoLog
14:56
Ну да, тебе правительство всё сразу должно рассказывать. И планы наступления на госуслуги высылать для проверки. Замалчивание проводилось в первую очередь для усыпления бдительности противника. О план...
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
OgoGoLog
14:53
Если ты действуешь во вред своим согражданам - то ты однозначно предатель. Тут и философствовать не надо и про присяги рассуждать.
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
OgoGoLog
14:42
Кто же будет доверять предателям? Предал раз - предаст всегда. Как такому оружие доверять то?
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
OgoGoLog
14:41
Повестки могут прийти любому, только вот это не значит, что тебя на фронт сразу потащат. Я писал про тот круг лиц, который призовут на какую-либо службу. Сказки, сказки, сказки. Одни сказки. Невыносим...
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем