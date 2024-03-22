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kosmos_news
Успешное IPO Reddit указывает на хорошие возможности для технологических IPO
Акции Reddit взлетели почти на 50% в первый день торгов после IPO. Бумаги начали торговаться на бирже NYSE 21 марта.

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Ценные бумаги Reddit начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. В первый день торгов цена акций взлетела на 48%, а стартовая цена акций RDDT с $34 быстро выросла до $50. Это означает, что платформа социальных сетей с противоречивым содержанием сейчас стоит около $9 млрд.

Изображение из открытых источников

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Слухи и сообщения об IPO Reddit циркулировали уже давно; многие эксперты ожидали, что платформа станет публичной еще в прошлом году. Компания оценивалась до IPO в $7 млрд. В 2021 году ходили разговоры об оценке в $10 млрд.

Снижение оценки связано с рынком IPO, который сильно пострадал в последние годы. Reddit достиг новых высот, особенно во время пандемии коронавируса, и в феврале 2021 года его оценили инвесторы в $6 млрд. Через полгода оценка составляла $9 млрд. Казалось, что на IPO компания выйдет с оценкой до $15 млрд. 

Эксперты ожидают позитивного года для рынка IPO. Бизнес-показатели Reddit неплохие. В 2023 году платформа, как сообщается, получила более $800 млн дохода от рекламы. Предварительная оценка также показывает, что дни заоблачных показателей, вероятно, уже прошли. Кстати, последней социальной сетью, вышедшей на биржу, была Pinterest в 2019 году — с оценкой в $10 млрд. 

В последние годы форум Reddit вызвал ажиотаж, особенно благодаря акциям сторонников #WallStreetBets. Reddit — это своего рода соцсеть, предлагающая форумы на бесчисленное количество тем — от обсуждения акций (вроде WallStreetBets) до кулинарных рецептов. В ветке форума WallStreetBets пользователи призывали друг друга инвестировать в акции ослабевших в кризис компаний, таких как GameStop (сеть магазинов видеоигр) или AMC (кинотеатры).

Показатели торгов от 21 марта показывают, что Reddit стоит значительно меньше, чем Snapchat ($18 млрд) или Pinterest ($23 млрд), но в конечном итоге проект был хорошо принят на фондовом рынке. В результате IPO удалось привлечь $748 млн, которые можно вложить в дальнейшее развитие бизнеса.

IPO, вероятно, будет очень выгодным для существующих акционеров. Нью-йоркская медиакомпания Advance Publications, которая издает The New Yorker, Vanity Fair и GQ, владела примерно 30% акций до IPO; и еще 11% принадлежало китайскому гиганту программного обеспечения Tencent (WeChat). Кроме того, согласно проспекту, генеральному директору OpenAI Сэму Альтману (или аффилированным с ним компаниям) принадлежало 8,7%.

Успех IPO Reddit является еще одним позитивным сигналом для технологической отрасли. На этой неделе компания Astera Labs, специализирующаяся на чипах искусственного интеллекта, завершила IPO, которое оказалось столь же успешным. IPO очень важны, особенно с точки зрения инвесторов. Они могут получить прибыль от денег, которые вложили в технологические компании в последние годы.

#финансы #технологии #бизнес #ipo #reddit
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