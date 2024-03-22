Манипулируемые или заблокированные сигналы GNSS (спутниковая система навигации, ГНСС) представляют собой серьезную угрозу для авиации.

Намеренное подавление сигнала GPS самолета стало одной из самых больших опасностей в авиации. За последние месяцы несколько раз пассажирские самолеты отклонялись от своего курса из-за неисправного или подстроенного сигнала GPS.

Изображение из открытых источников

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Экипаж в кабине нередко оказывался полностью дезориентированным и был вынужден обращаться за помощью к авиадиспетчерам, чтобы определить свое положение. Ресурс Flightradar24 создал интерактивную карту, показывающую, где в данный момент происходят помехи GPS.

Неудивительно, что системы позиционирования самолетов в основном нарушаются вдоль линий конфликта: Украина, Газа, Красное море, Мьянма и в приграничных регионах между Пакистаном, Афганистаном и Индией.

В системах позиционирования вокруг горячих точек конфликта на Украине и в Газе наблюдаются многочисленные сбои. Изображение: Flightradar24 То, что называют глушением GPS, на самом деле является глушением GNSS. GNSS означает глобальные спутниковые системы навигации и является общим термином для спутниковых систем позиционирования. GPS (система глобального позиционирования) относится только к системе США. Еще есть европейский Galileo, российский ГЛОНАСС и китайский BeiDou.

Fligradar24 создает карты, на которых показано положение самолетов, на основе транспондеров ADS-B. Самолеты используют систему для отправки общедоступных данных. Они также содержат информацию о качестве сигналов GNSS — так называемую NIC (категория целостности навигации).

Эти данные показывают, насколько системы самолета точно определяют положение, указывая радиус, в котором находится самолет. Чем больше радиус, тем более неточная бортовая электроника при определении положения. На основании этого Flightradar24 определяет, возникают ли помехи GNSS или нет.