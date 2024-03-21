Greenly хочет измерить выбросы CO2 отдельных продуктов. Модель SaaS (программное обеспечение как услуга) делает стартап привлекательным для инвесторов.

Французский стартап Greenly был запущен пять лет назад с целью помочь предприятиям отслеживать выбросы углекислого газа. С этой целью молодая компания разработала программное обеспечение для учета выбросов углерода. Оно записывает такую информацию, как данные о поставках, счета за перевозку, использование облачных вычислений и финансовые данные.

Стартап использует эти данные для расчета выбросов клиентов по категориям и объемам. Теперь, по данным интернет-издания TechCrunch, Greenly получила более €47 млн в раунде финансирования серии B.

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Greenly фиксирует выбросы CO 2 . Изображение: GreenCardShow на PixabayВ прошлом году Greenly заявила, что заработала более $10 млн. Алексис Норманд, соучредитель и генеральный директор компании, надеется удваивать эту сумму ежегодно в течение следующих нескольких лет. Для достижения этой цели Greenly хочет выйти за рамки учета выбросов углерода на уровне компании и провести анализ жизненного цикла отдельных продуктов.

Измерения CO 2 для отдельных продуктов могут занять недели или месяцы, если они выполняются вручную. Компаниям приходится суммировать потребление материалов и энергии у своих поставщиков, чтобы определить углеродный след отдельного продукта. Greenly надеется, что ее подход, ориентированный на автоматизацию, поможет малым и средним предприятиям выполнять эти оценки более быстро и комплексно.

«В некоторых отраслях это становится обязательным требованием. Например, в обрабатывающей промышленности нельзя продавать продукцию General Motors или Ford, не раскрывая углеродный след каждой запчасти. То же самое будет в швейной промышленности и строительстве», — сказал Норманд.

Капитал последнего раунда финансирования будет использован для финансирования этих новых инициатив. Раунд возглавила компания Fidelity International Strategic Ventures. В проекте также участвуют Benhamou Global Ventures, Energy Impact Partners, Hewlett Packard Enterprise, HSBC, Move Capital и XAnge. Частью успеха Greenly, вероятно, является модель SaaS (программное обеспечение как услуга).