Ракета AGM-183A была запущена ВВС США с бомбардировщика B-52H. Испытание интерпретируется как сигнал Китаю.

ВВС США провели испытание гиперзвуковой ракеты. Об этом стало известно 20 марта. Была выпущена боевая версия этого оружия. В ходе испытания управление ракетой осуществлялось в максимально реалистичных условиях.

B-52. Изображение: ВВС США

Гиперзвуковая ракета AGM-183A была выпущена с бомбардировщика B-52H. Тот факт, что ARRW (оружие быстрого реагирования воздушного базирования) было испытано в западной части Тихого океана, интерпретируется как сигнал Китаю.

Испытания проводились с авиабазы Андерсен на Гуаме. Это самая важная авиабаза США в этом регионе. По данным The War Zone, запуск состоялся с испытательного полигона Рейгана, где США регулярно проводят запуски ракет.

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ВВС США пока не опубликовали никаких дополнительных данных о результатах испытаний. Подтвердилось лишь, что гиперзвуковая ракета AGM-183A была запущена и испытание прошло успешно. Неизвестно, была ли обстреляна конкретная цель или ракета была просто выпущена в море. Также нет информации о точности или разрушительной силе, которая нанесла AGM-183A при ударе.

США, как правило, не вдаются в подробности, когда речь заходит о деталях этого оружия. Также нет четкой информации о программе ARRW. В рамках этого проекта разрабатывалась гиперзвуковая ракета. Программа будет прекращена по финансовым причинам. Официально это было последнее испытание AGM-183A.

Эксперты предполагают, что США продолжат реализацию этого проекта и даже расширят его в будущем. По политическим причинам, в основном связанным с бюджетом оборонных расходов США, это может быть новая программа с новым названием, но непосредственно продолжающая работу над ARRW и AGM-183A. Одной из причин этого являются инициативы Китая и России по разработке аналогичных гиперзвуковых ракет.

Всего несколько дней назад появились фотографии, на которых китайская гиперзвуковая ракета YJ-21 впервые установлена на дальнем бомбардировщике Xian H-6N. Ожидается, что YJ-21 при заходе на посадку достигнет скорости до 10 Маха (около 12 300 км/ч). Прямого попадания может быть достаточно, чтобы вывести из строя американские суперавианосцы типа «Джеральд Р. Форд».