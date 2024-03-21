США хотят сохранить лидирующие позиции в производстве чипов искусственного интеллекта

Американская компания по производству микросхем Intel получает $8,5 млрд финансирования от правительства США. Деньги будут использованы для финансирования коммерческих полупроводниковых проектов в соответствии с Законом о чипах и науке.

Производство чипов. Изображение: Intel

Закон от 2022 года предусматривает выделение в общей сложности $39 млрд в виде прямых грантов и $75 млрд в виде кредитов и кредитных гарантий для проектов по производству чипов. Высокопроизводительные чипы чрезвычайно важны, в том числе и для ИИ, поэтому спрос на них в настоящее время крайне высок, как показали недавние показатели Nvidia.

По данным Intel, финансирование направлено на увеличение производства полупроводников, а также научно-исследовательского потенциала в США, особенно в области передовых полупроводников. Intel заявляет, что является единственной американской компанией, которая разрабатывает и производит ведущие логические чипы.

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Компания хочет использовать деньги для продвижения важных проектов по производству полупроводников, исследований и разработок в своих подразделениях в Аризоне, Нью-Мексико, Огайо и Орегоне.



«Сегодня решающий момент для Соединенных Штатов и Intel, поскольку мы работаем над тем, чтобы открыть следующую великую главу американских полупроводниковых инноваций», — сказал генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.

По его словам, ИИ является движущей силой цифровой революции, и для всего цифрового необходимы полупроводники. В течение пяти лет Intel планирует инвестировать более $100 млрд в производство полупроводников в стране. Сообщается, что это одна из крупнейших инвестиций, когда-либо сделанных в отрасли.

Компания может воспользоваться федеральными кредитами на сумму до $11 млрд. Intel также планирует воспользоваться инвестиционной налоговой льготой Министерства финансов США, которая, как ожидается, составит до 25% запланированных инвестиций.

Intel срочно требовалась поддержка правительства США. Недавно компания отложила открытие завода по производству микросхем стоимостью $20 млрд в американском штате Огайо на 2026 год — первоначально запуск планировался на 2025 год. Причиной стали, в том числе, задержки в предоставлении государственных субсидий.

Благодаря новому решению о финансировании компания, которая сильно отстает от конкурента Nvidia, имеет больше возможностей для инноваций. Основное внимание уделяется расширению услуг по производству микросхем, которые позволяют таким клиентам, как Microsoft, создавать собственные конструкции чипов, производимые Intel.