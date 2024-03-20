В бета-версии приложения уже есть возможность просмотра звонков, совершенных в WhatsApp.

С помощью WhatsApp можно не только писать сообщения, но и совершать телефонные звонки. Одним из преимуществ является то, что включенные в договор с мобильным оператором минуты телефонной связи не используются, и можно бесплатно звонить через WLAN.

Одним из недостатков является то, что можно легко запутаться в истории звонков в приложении для телефона, и потерять информацию о том, кому и когда совершались звонки.

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Изображение из открытых источников



Однако в будущем ситуация может измениться, поскольку WhatsApp интегрирует свой список вызовов в телефонное приложение Google. Помимо «обычных» звонков там отображаются и звонки с WhatsApp. Чтобы облегчить идентификацию, звонок получает небольшую метку «WhatsApp».

В приложении для телефона есть возможность написать сообщение в WhatsApp и совершить видеозвонок. Это решение дает мобильным телефонам Android функцию, которая уже давно доступна в приложении для телефонов iOS. Также возможно, что звонки в другие приложения, такие как Skype или Telegram, будут отображаться прямо в приложении телефона.

Функцию пока могут использовать не все пользователи, интеграция пока находится на стадии бета-тестирования. Однако вскоре эта функция будет интегрирована в официальную версию приложения Google для телефона.