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kosmos_news
Курс биткоина опустился до $61 000 – ФРС может еще больше поднять процентные ставки
20 марта первая криптовалюта обвалилась до уровня $61 000, за сутки просев на 5,5%. Forbes ожидает решения ФРС по процентной ставке.

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За последние 24 часа многие криптовалюты значительно упали в цене, включая биткоин, Ethereum и XRP. Ведущая криптовалюта потеряла за сутки 5,5% – и откатилась до уровня $61 000. Трейдеры, вероятно, будут готовиться к коррекции. Правительство США и ФРС также играют в этом роль.График движения криптовалют
С прошлой недели BTC рухнул более чем на десять процентов. Нисходящий тренд лишил в общей сложности рынок криптовалют около $300 млрд; в начале этого месяца он достиг максимума в $2,8 трлн.

Очередное решение ФРС должно быть принято в среду: по данным Forbes, в целом ожидается сохранение процентных ставок в США.

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Изображение из открытых источников

По мнению Forbes, многие экономисты подозревают, что ФРС сохранит процентные ставки на высоком уровне в течение более длительного периода времени. Ожидания того, что ФРС одержит победу в борьбе с инфляцией, подтолкнули криптовалютные и фондовые рынки к рекордным максимумам за последние недели. 

Однако в США цены продолжили расти, вопреки общим ожиданиям. Высокий уровень инфляции в США теперь может побудить Федеральную резервную систему США и другие центральные банки поднять процентные ставки, что может замедлить рост цен и вызвать некоторое снижение цен на криптовалюту.

Однако может произойти и противоположный эффект: BTC и другие криптоактивы в значительной степени считаются «иммунными» к инфляции, что может привести к новому изменению интереса к рынку. Рынок может снова вырасти, особенно если ФРС продолжит повышать процентные ставки. 

До сих пор рынок был особенно сильным, потому что теперь можно торговать спотовыми биткоин-ETF. Связанный с этим оптимизм поднял цену биткоина на новый максимум, но теперь первая «фаза охлаждения», вероятно, неизбежна. Эксперты Forbes полагают, что спад носит лишь «временный характер».

#финансы #технологии #экономика #криптовалюты #биткоин #фрс
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