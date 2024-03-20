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kosmos_news
Разработчика криптомиксера Tornado.Cash Алексея Перцева обвинили в отмывании $1,2 млрд
Власти Нидерландов предъявили обвинение разработчику криптовалютного миксера Tornado.Cash Алексею Перцеву.

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Tornado.Cash — это протокол с открытым исходным кодом; любой человек мог участвовать в его разработке. Одним из разработчиков и предполагаемым соучредителем проекта является Алексей Перцев, проживающий в Нидерландах.

Изображение из открытых источников

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10 августа прошлого года Министерство юстиции США объявило, что внесет сервис в санкционный список. Операторам грозит конфискация любых систем, находящихся в США. Использование сервиса гражданами и резидентами США также запрещено.

Однако заявленные меры сложно реализовать из-за децентрализованной концепции проекта. Более легкой целью являются идентифицируемые участники. Перцев — один из них. Он был арестован в Нидерландах 12 августа и с тех пор находится под стражей.

20 марта стало известно, что разработчик Tornado.Cash помог отмыть $1,2 млрд незаконных средств через миксер. Соответствующее обвинение выдвинули власти Нидерландов. Об этом пишут местные СМИ. Заседание суда назначено на 26 марта.

Напомним, в прошлом году нидерландская полиция заявила, что арестовала Перцева по подозрению в причастности к отмыванию денег. При этом судебные органы отказали в выплате залога, которого требовал адвокат Перцева.

Финансовое подразделение полиции Нидерландов (FIOD) поясняет, что Tornado.Cash не смог проверить происхождение средств, прежде чем поместить их в пул протокола. Tornado.Cash по сути основан на смарт-контракте. Анализы блокчейна на уровне протокола еще не планировались и вообще не разрабатывались, объясняет инициатор Ethereum Виталик Бутерин.

#криптовалюты #регулирование #миксеры
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