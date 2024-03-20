Из-за инцидента Airbus смог вылететь с опозданием на четыре часа.

China Southern Airlines в очередной раз предостерегает от бросания монет в двигатели самолетов. В начале марта пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350 перед взлетом. Самолет должен был лететь из Санья в Пекин.

Airbus A350 компании China Southern Airlines. Фото: Airbus

Стюардесса объяснила озадаченным пассажирам, почему самолет не может взлететь. Как сообщает CNN, она спросила пассажира, сколько монет он бросил в двигатель при посадке. Он ответил: три или пять.

Затем А350 пришлось осмотреть команде технического обслуживания. Монеты были найдены; сколько именно, авиакомпания не сообщила. В итоге самолет вылетел с опозданием на 4 часа. Нарушителя на борту не оказалось – его задержала полиция аэропорта.

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Говорят, что бросание монет в Китае приносит удачу — аналогично бросанию монет в фонтаны в Европе. Это связано с суеверием, и пассажиры таким образом рассчитывают на успешный полет.

Монета в двигателе не должна привести к катастрофе. Одна из самых больших опасностей заключается в том, что монеты попадают между лопаткой вентилятора и корпусом на высоких скоростях. Это потенциально может привести к поломке части или всей лопатки вентилятора. Производители самолетов моделируют такие дефекты, и во время испытаний намеренно отрывают лопатку.

К сожалению, в Китае очень много пассажиров, бросающих монеты. В октябре 2023 года рейс вылетел с опозданием, поскольку было замечено, как пассажир бросал в самолет монеты. В 2021 году рейс в Хайкоу отменили из-за того, что на земле нашли несколько монет, завернутых в красную бумагу.

В 2019 году китайская авиакомпания Lucky Air подала в суд на человека, который бросил в двигатель 2 монеты. Авиакомпания потребовала от 28-летнего парня компенсацию в размере $21 000, поскольку рейс был отменен.

Airbus A320 компании Lucky Air. Фото: Википедия

Та же авиакомпания сообщала об аналогичном инциденте в 2017 году. Тогда монеты бросил пожилой пассажир. Сообщается, что в этом случае для пассажира всё обошлось — его не стали привлекать к уголовной ответственности.