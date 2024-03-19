Самый большой в мире самолет был спроектирован для перевозки компонентов ветряных турбин.

Ветровые турбины имеют очень большие размеры. В среднем высота ветряной турбины составляет от 90 до 130 метров. Диаметр ротора — до 90 метров, но возможны и большие размеры. Лопасти весят до 35 тонн.

Ветровые турбины становятся все более популярными, но лучшие места для их размещения часто находятся в отдаленных районах. Однако не каждый транспорт сможет перевезти их из-за размеров частей такой системы. В целом более крупные турбины эффективнее, потому что они производят больше энергии. Поэтому американский стартап Radia разрабатывает новый самолет, призванный упростить транспортировку лопастей. При этом это будет самый большой самолет в мире.

Так должен выглядеть новый самолет. Изображение: Radia Новый самолет будет называться WindRunner и, по данным компании Interest Engineering, он затмит все существующие самолеты. Его размеры гигантские: длина составит 108 метров, высота 24 метра и ширина 80 метров. Для сравнения: длина Boeing 747-8 составляет 76 метров.

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До сих пор 84-метровый Ан-225 «Мрия» считался самым большим самолетом в мире. WindRunner способен перевозить в 12 раз больший вес – 72 тонны. Объем грузового отсека составляет около 8200 кубических метров – в 7 раз больше, чем было у могучего Ан-225.

Самолет предназначен для перевозки компонентов ветряных турбин для береговых ветроэлектростанций высотой до 105 метров.

«Самые большие ветряные турбины сегодня и еще более крупные ветряные турбины будущего нельзя перевозить наземным транспортом на береговые ветряные электростанции», — объясняет Radia на своем сайте.

Максимальная дальность полета машины составляет 2000 километров. Для эксплуатации огромного самолета потребуется специальная инфраструктура. Непосредственно там, где будут изготовлены лопасти турбин, будет доступна очень большая взлетно-посадочная полоса, позволяющая взлетать и приземляться с грузом. Это позволит загружать лопасти на самолет прямо с завода.

WindRunner спроектирован так, чтобы взлетать и приземляться на относительно короткую взлетно-посадочную полосу длиной 1800 м. По данным New Atlas, средний пассажирский самолет обычно использует взлетно-посадочную полосу, которая на 30–110 процентов длиннее. Новый самолет должен иметь возможность взлетать и приземляться на грунтовых поверхностях. Это, безусловно, преимущество с точки зрения целевого использования.

В самолет помещается целая лопасть ветряной турбины. Изображение: Radia Основатель Radia Марк Лундстрем ранее был учёным в Массачусетском технологическом институте, где работал над ракетами. Он работает над самолетом WindRunner уже 7 лет. При разработке он уделял особое внимание устойчивости гигантской машины во время взлета и посадки.

Основным назначением огромной машины будет транспортировка лопастей ветряных турбин, но компания Radia рассматривает и другие варианты использования – например, для использования в военных целях или в качестве гражданского транспорта. Самолет планируется начать строить с 2027 года.

Напомним, считавшийся ранее самым большим самолетом АН-225 ныне разрушен. Восстановить его, по словам экспертов, уже не удастся.