Из-за огромного давления на цены на электромобили эксперты (The Wall Street Journal, Morgan Stanley, Wells Fargo) ожидают падения акций Tesla. Неудачным будет и 2025 год.

Доходы Tesla снизились. Первый квартал 2024 года подходит к концу, и акции Tesla показали худшую стоимость в крупном фондовом индексе S&P500 за более чем месяц. Эксперты говорят о «компании без роста».

Изображение: TeslaС января акции компании упали почти на 32%, достигнув десятимесячного минимума. Прогноз на оставшуюся часть года выглядит не намного лучше – с этим согласны некоторые аналитики. The Wall Street Journal ожидает, что в 2024 году прибыль составит всего $3,02 на акцию Tesla, что более чем на два процента ниже прошлогодних $3,12.

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Адам Джонас, исполнительный директор Morgan Stanley и известный как сторонник Tesla, на прошлой неделе снизил свой прогноз прибыли Tesla в этом году на 25%. По его словам, гигант электромобилей «вероятно» может потерять деньги в 2024 году.

Согласно отчету поставщика банковских и финансовых услуг Wells Fargo & Co, акции Tesla теперь следует «продавать», а не «держать». Предполагается, что рост показателей продаж в этом году будет нулевой – в 2025 году ожидается даже их снижение.

Одной из причин падения акций является рост числа конкурентов в секторе электромобилей. Предложение Китая оказывает давление – особенно тот факт, что страна уже претендует на большую долю мирового рынка электромобилей. Автомобили многих китайских производителей часто просто дешевле. Кроме того, у Tesla возникают проблемы с управлением ситуацией с заказами, в то время как стоимость перепродажи значительно падает.

Исследование сайта iSeeCars показывает, что автомобили Tesla теряют свою привлекательность из-за недавнего снижения цен. Стоимость падает быстрее, чем у Maserati. Таким образом, инвестиции в Tesla не соответствуют тому, что предсказал Маск в 2019 году. В то время он сказал, что привлекательность автомобиля будет возрастать по мере развития его возможностей самостоятельного вождения.

Tesla снизила цены на автомобили, чтобы не отставать от конкурентов. В компании готовятся к существенному снижению спроса на авто. Колин Ланган, аналитик Wells Fargo, считает, что оценка акций Tesla все еще слишком высока с точки зрения прибыли.

Генеральный директор Илон Маск после публикации результатов за 2023 год предсказал, что темпы роста объемов продаж автомобилей в 2024 году могут быть значительно ниже, чем в предыдущем году. Маск также указал на возможное резкое замедление роста прибыли. Он объявил о создания следующего поколения Tesla, которое будет производиться на заводе Texas Gigafactory 5 в 2025 году. Маск также сказал своим инвесторам, что с оптимизмом смотрит на текущую ситуацию.