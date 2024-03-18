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Anduril Industries провела испытания бронебойного дрона-камикадзе ALTIUS-700M
В качестве цели во время испытания ALTIUS-700M был выбран аналог российского зенитного комплекса Бук-М1-2.

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Американская оборонная компания Anduril Industries провела испытания своего беспилотника ALTIUS-700M. Впервые барражирующий боеприпас был оснащен боевой частью. Испытание состоялось в прошлом году, а 15 марта было опубликовано видео с разрушительным результатом:

В качестве мишени была выбрана модель Бук-М1-2. Из видео и информации Anduril непонятно, как именно была воссоздана российская система ПВО - особенно ее броня. Таким образом, разрушительная сила на видео может показаться большей, чем если бы был подбит настоящий Бук-М1-2.
Испытание ALTIUS-700M. Изображение: Anduril Industries Это определенно было бы в интересах Anduril, потому что ALTIUS-700M, как сообщает сама компания, особенно эффективен против танков. Дрон имеет боеголовку массой 15 килограммов. По словам Anduril, разрушительная мощь сравнима с американской ракетой AGM-114 Hellfire.

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Hellfire в основном используется ударными вертолетами и дронами, такими как MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. В текущей версии разрушительная сила Hellfire считается достаточно великой, чтобы уничтожить даже современные боевые танки с реактивной броней.

В отличие от Hellfire, стрельба из ALTIUS-700M не ведется в зоне прямой видимости цели. Барражирующий боеприпас можно рассматривать как дальнейшее развитие дрона-камикадзе.

Его можно запускать как с воздуха, так и с земли. Дальность полета составляет 160 километров, а максимальное время полета — 75 минут. Он направляется в целевую область и кружит там, пока цель не будет обнаружена. Система работает в основном автономно.

Если цель обнаружена, оператору беспилотника сообщается об этом. Он решает, будет ли цель атакована. По команде ALTIUS-700M самостоятельно направляется к цели. В этом главное отличие от широко распространённых сейчас дронов-камикадзе. Обычно военные направляют их прямо к цели.
ALTIUS-700M. Изображение: Anduril Anduril подчеркивает, что приказ о финальной атаке всегда должен исходить от оператора. Разработки оружейных компаний и армий движутся в сторону ИИ. В будущем барражирующие боеприпасы будут атаковать цели автономно, и Anduril хочет использовать соответствующую технологию.

Преимущество барражирующих боеприпасов в том, что цель не нужно обнаруживать радаром или маркировать лазером, как в случае с большинством управляемых противотанковых ракет. По сравнению с обычными дронами-камикадзе оператор может управлять несколькими барражирующими боеприпасами, поскольку они летают автоматически и требуют только основных команд вместо постоянного дистанционного управления.

По словам Anduril, ALTIUS-700M может работать с невооруженным разведывательным дроном ALTIUS-700. Он многоразовый, имеет более длительное время полета и может использоваться для патрулирования. Если он обнаруживает цель, то информирует об этом оператора, который затем запускает один или несколько ALTIUS-700M. Затем программное обеспечение автоматически изменяет команду ALTIUS-700 для наблюдения за целью и оценки ущерба после удара.
Разведывательный дрон ALTIUS-700. Изображение: Anduril Барражирующие боеприпасы также позволяют устраивать засады. Если маршрут, по которому движется танковая колонна противника, известен благодаря разведке с помощью беспилотника, ALTIUS-700M может направиться в оптимальную для атаки точку. Когда колонна достигает целевого места, несколько ALTIUS-700M атакуют с разных направлений с целью подавления возможных систем ПВО ближнего действия.

Anduril неслучайно выбрала в качестве мишени модель Бук-М1-2. Россия сейчас очень активно использует систему ПВО на Украине. Украина, в свою очередь, в прошлом году получила ALTIUS-600 из США. Однако неизвестно, является ли беспилотник невооруженным разведывательным дроном или 600М, у которого боевая часть весит около 3 килограммов.

Поскольку Украина уже использует системы Anduril, компания, вероятно, ожидает, что 700М вскоре будет использоваться там против танков, артиллерии и систем ПВО.

Официально Anduril лишь говорит, что заказчик на ALTIUS-700M уже есть, но подробностей раскрывать не хочет. Сейчас разведывательный дрон ALTIUS-700 проходит испытания для армии США. Меньший 600-й экземпляр проходит испытания в ряде вооруженных сил США. ВВС запустили его из внутреннего отсека вооружения беспилотника-невидимки XQ-58A Valkyrie, а армия США запустила его с UH-60 Black Hawk и движущейся машины.

В апреле 2021 года Anduril приобрела компанию по производству дронов Area-I. Area-I является производителем линейки ALTIUS, которую сейчас продает Anduril. Anduril инвестировала $60 млн в новый завод в Джорджии, где будут производиться разведывательные дроны ALTIUS и барражирующие боеприпасы.

#россия #сша #военная техника #беспилотник #барражирующий боеприпас #боевое оружие #altius-700m
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