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kosmos_news
Компания MicroStrategy разместит облигации на $600 млн для приобретения биткоина
Компания MicroStrategy привлечет $600 млн через выпуск конвертируемых облигаций для инвесторов. Средства пойдут на «покупку дополнительных биткоинов».

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Американская компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy с августа 2020 года полагается на биткоин-стратегию. Она хотела бы еще больше увеличить биткоин-резервы — это следует из пресс-релиза от понедельника, 4 марта. 

Фактически MicroStrategy планирует взять в долг $600 млн. В отчете показано, что компания, стоимость которой превышает $20 млрд, по-прежнему видит большой потенциал в активе даже при том, что цена BTC близка к историческому максимуму.
Изображение из открытых источников

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В пресс-релизе сказано, что MicroStrategy намерена использовать чистую выручку от продажи облигаций для покупки монет и для общих корпоративных целей.

MicroStrategy выплачивает проценты каждые шесть месяцев, а полностью $600 млн должны быть выплачены не раньше 2030 года, то есть после следующего халвинга. Это событие, как и в предыдущие разы, вероятно, приведет к росту курса BTC.

Стратегия MicroStrategy заключается в следующем: покупать как можно больше биткоинов и использовать для этого все доступные в настоящее время инструменты. Компания уже несколько раз выпускала облигации или привлекала внешний капитал.

Стратегия работает: поскольку компания Майкла Сэйлора полагалась на биткоин, стоимость акций теперь выросла почти в десять раз и даже значительно превзошла BTC по темпам роста.
Акции MicroStrategy в долларах США (недельный график) – Источник: TradingView
Учитывая множество уже взятых кредитов, компания гарантирует, что срок погашения облигаций наступит только, когда цена биткоина, скорее всего, будет выше, чем на момент получения кредита. Используя аналогичный подход, компания-разработчик программного обеспечения также взяла кредиты в декабре 2020 года при цене биткоина менее $30 000, которые не нужно погашать до декабря 2025 года — отличный ход. 6 марта курс первой криптовалюты превышает $60 000, а накануне за 1 BTC давали более $69 000.

Компания также следит за тем, чтобы у нее не было слишком большого кредитного плеча, иначе сильная коррекция, обычная для биткоина, может привести к экстренным продажам по наихудшей возможной цене или даже к ликвидации.

Компании принадлежат 193 000 BTC, что составляет почти один процент от общего объема существующих в обороте монет. Некоторые оптимисты полагают, что MicroStrategy однажды может стать самой дорогой компанией в мире. Сейчас Microsoft более чем в 100 раз её дороже и с денежными резервами, превышающими $100 млрд, может купить во много раз больше BTC, чем MicroStrategy. 

Но будущее выглядит многообещающим для 35-летней компании. Если рыночная стоимость BTC продолжит расти, MicroStrategy может быть включена в фондовый индекс США S&P 500. Включение туда Tesla в 2020 году показало, что это может еще больше повысить цену акций. Если цена акций вырастет, MicroStrategy, вероятно, выпустит больше ценных и купит еще больше биткоинов.


#криптовалюты #биткоин #инвестиции
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