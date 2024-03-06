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Американская компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy с августа 2020 года полагается на биткоин-стратегию. Она хотела бы еще больше увеличить биткоин-резервы — это следует из пресс-релиза от понедельника, 4 марта.
Фактически MicroStrategy планирует взять в долг $600 млн. В отчете показано, что компания, стоимость которой превышает $20 млрд, по-прежнему видит большой потенциал в активе даже при том, что цена BTC близка к историческому максимуму.
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В пресс-релизе сказано, что MicroStrategy намерена использовать чистую выручку от продажи облигаций для покупки монет и для общих корпоративных целей.
MicroStrategy выплачивает проценты каждые шесть месяцев, а полностью $600 млн должны быть выплачены не раньше 2030 года, то есть после следующего халвинга. Это событие, как и в предыдущие разы, вероятно, приведет к росту курса BTC.
Стратегия MicroStrategy заключается в следующем: покупать как можно больше биткоинов и использовать для этого все доступные в настоящее время инструменты. Компания уже несколько раз выпускала облигации или привлекала внешний капитал.
Стратегия работает: поскольку компания Майкла Сэйлора полагалась на биткоин, стоимость акций теперь выросла почти в десять раз и даже значительно превзошла BTC по темпам роста.
Учитывая множество уже взятых кредитов, компания гарантирует, что срок погашения облигаций наступит только, когда цена биткоина, скорее всего, будет выше, чем на момент получения кредита. Используя аналогичный подход, компания-разработчик программного обеспечения также взяла кредиты в декабре 2020 года при цене биткоина менее $30 000, которые не нужно погашать до декабря 2025 года — отличный ход. 6 марта курс первой криптовалюты превышает $60 000, а накануне за 1 BTC давали более $69 000.
Компания также следит за тем, чтобы у нее не было слишком большого кредитного плеча, иначе сильная коррекция, обычная для биткоина, может привести к экстренным продажам по наихудшей возможной цене или даже к ликвидации.
Компании принадлежат 193 000 BTC, что составляет почти один процент от общего объема существующих в обороте монет. Некоторые оптимисты полагают, что MicroStrategy однажды может стать самой дорогой компанией в мире. Сейчас Microsoft более чем в 100 раз её дороже и с денежными резервами, превышающими $100 млрд, может купить во много раз больше BTC, чем MicroStrategy.
Но будущее выглядит многообещающим для 35-летней компании. Если рыночная стоимость BTC продолжит расти, MicroStrategy может быть включена в фондовый индекс США S&P 500. Включение туда Tesla в 2020 году показало, что это может еще больше повысить цену акций. Если цена акций вырастет, MicroStrategy, вероятно, выпустит больше ценных и купит еще больше биткоинов.