Гоночная трасса в строящемся сейчас городе Киддия была спроектирована бывшим автогонщиком Алексом Вурцем. Гоночную трассу, которая похожа на трек из компьютерной игры, планируют завершить в 2027 году.

Саудовская Аравия известна своими эксцентричными планами строительства футуристических городов. В 40 минутах езды от столицы Эр-Рияда строится новый город Киддия. Разработчики поделились анимированными изображениями трассы Формулы-1, которая там будет построена.

Изображение: Qiddiya

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В проектировании «Скоростной гоночной трассы» принимали участие бывший австрийский гонщик «Формулы-1» Алекс Вурц и немецкий инженер-конструктор таких объектов Герман Тильке.

Изображение: Qiddiya



Как заметил один из пользователей Reddit, трек мог быть взят прямо из игры Mario Kart. Красочная конструкция трассы и футуристический, сияющий город сразу же вызывают ассоциации с легендарной Радужной дорогой.

Изображение: Qiddiya



Некоторые пошутили, что скоро гонщикам придется использовать парашюты, как в игре, если они упадут с края трассы.

Самое очевидное сравнение — с не менее футуристической трассой в Mario Kart 8 Deluxe:



Сравнение с конструкции с вымышленном объектом Mario Kart не лишено смысла. В Киддии, помимо прочего, будут построены отели в стиле популярных видеоигр и будут постоянно базироваться 25 киберспортивных команд. Киддия также предоставит офисы более чем 30 компаниям, занимающимся разработкой видеоигр. Для проведения киберспортивных турниров построят огромный зал, способный вместить тысячи людей.

Гран-при Саудовской Аравии проходит в Джидде с 2021 года и будет использовать новый маршрут в Киддии в 2027 году. Трасса должна находиться на высоте 70 метров. Максимальная скорость езды по ней должна составить 325 км/ч, а маршрут состоит из 21 поворота.

Изображение: Qiddiya



Вместо трибун, террасы, частные апартаменты и офисные здания должны обеспечивать хороший обзор происходящего. Если верить фотографиям, за гонкой можно наблюдать и из бассейна. Под первым поворотом будет построена концертная сцена.

Киддия строится с 2019 года. Помимо гонок, здесь будут проходить соревнования по другим видам спорта (футбол, скачки и поло). Также будут построены университеты, исследовательские институты и офисные помещения.

Город задуман как центр развлечений, спорта и культуры. Всё это обеспечат несколько парков развлечений и аквапарков. Ожидается, что к 2030 году Киддия станет крупнейшей туристической достопримечательностью в мире с 17 миллионами посетителей в год. Сообщатся, что на площади 360 км2 могут проживать более 600 000 человек.